Piscina coperta di Lugano, approvato il credito da 5,2 milioni
La decisione questa sera da parte del Consiglio comunale. Gli interventi dureranno cinque anni e saranno realizzati a tappe.
LUGANO - Luce verde al risanamento della piscina coperta di Lugano. Come riporta il CDT, con 46 voti favorevoli e tre astensioni, il consiglio comunale ha approvato il credito da 5,2 milioni di franchi.
Come sottolineava il municipio ad aprile di quest'anno, «il progressivo invecchiamento degli impianti tecnici, molti dei quali hanno raggiunto o superato il loro ciclo di vita, rende necessario un intervento complessivo di risanamento volto a garantire la continuità di esercizio della struttura». Lo scopo di questi lavori è «garantire la continuità di esercizio, la sicurezza degli utenti e l’adeguamento delle strutture agli standard tecnici attuali».
Il nuovo credito è destinato a un risanamento globale dell’impiantistica che costituisce il cuore della struttura e concernono gli impianti elettrici, sanitari e di ventilazione. «Si tratta di interventi che manterranno invariata l’impostazione architettonica dell’edificio, ma che consentiranno di migliorarne affidabilità, sicurezza, efficienza di esercizio e sostenibilità, con effetti positivi anche sul contenimento dei consumi e dei costi di manutenzione ordinaria».
Gli interventi dureranno cinque anni e «dovranno essere realizzati a tappe», poiché la piscina «non può essere chiusa per un intero anno». Progettata negli anni Settanta dall’architetto Rino Tami e inaugurata nel 1976, costituisce un esempio significativo dell’architettura moderna ticinese. Realizzata in cemento armato e contraddistinta da un’ampia facciata vetrata rivolta a sud, essa rientra tra le opere della fase matura dell’attività dell’architetto. «Oltre al suo valore funzionale, la struttura riveste anche un interesse storico-culturale, in quanto bene culturale tutelato a livello locale e testimonianza di una fase rilevante dello sviluppo urbano cittadino».