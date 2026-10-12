Piscina coperta di Lugano, approvato il credito da 5,2 milioni

Il nuovo credito è destinato a un risanamento globale dell’impiantistica che costituisce il cuore della struttura e concernono gli impianti elettrici, sanitari e di ventilazione. «Si tratta di interventi che manterranno invariata l’impostazione architettonica dell’edificio, ma che consentiranno di migliorarne affidabilità, sicurezza, efficienza di esercizio e sostenibilità, con effetti positivi anche sul contenimento dei consumi e dei costi di manutenzione ordinaria».

Gli interventi dureranno cinque anni e «dovranno essere realizzati a tappe», poiché la piscina «non può essere chiusa per un intero anno». Progettata negli anni Settanta dall’architetto Rino Tami e inaugurata nel 1976, costituisce un esempio significativo dell’architettura moderna ticinese. Realizzata in cemento armato e contraddistinta da un’ampia facciata vetrata rivolta a sud, essa rientra tra le opere della fase matura dell’attività dell’architetto. «Oltre al suo valore funzionale, la struttura riveste anche un interesse storico-culturale, in quanto bene culturale tutelato a livello locale e testimonianza di una fase rilevante dello sviluppo urbano cittadino».