«Ho investito nella mia formazione. Ma dove sono i posti di lavoro?»

Tra opportunità lavorative e necessità di mercato

Una dinamica che non sembra risparmiare neppure il settore della ristorazione, dove non mancano percorsi di specializzazione e aggiornamento professionale. Tra questi, secondo alcune testimonianze che abbiamo raccolto, uno in particolare sembra evidenziare una certa discrepanza tra il numero di persone che intraprendono la formazione e i posti di lavoro disponibili in Ticino: quello di cuoco in dietetica con Attestato Professionale Federale (APF).

«La prima volta che ho provato a svolgere questa formazione è stata nel 2023. All’epoca il corso non era iniziato a causa della mancanza di partecipanti», ci spiega Marco*. «Ho quindi posticipato i miei progetti di un anno. Terminato il percorso, pensavo di poter finalmente mettere in pratica quanto acquisito. È stato invece in quel momento che mi sono confrontato con la realtà del mercato ticinese: le opportunità specifiche per questa qualifica sono molto limitate».