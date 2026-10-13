Si parla di diritti e migrazioni, anche con gli studenti

Alle 13.30 sarà invece il momento di Lost Land di Akio Fujimoto (Giappone, Francia, Malesia, Germania, 2025, 99 minuti, versione originale con sottotitoli in italiano). Il film segue le vicende di due bambini di quattro e nove anni, impegnati in un viaggio rischioso verso la Malesia con la speranza di ricongiungersi con la famiglia. Alla proiezione seguirà l’incontro "Rohingya, la discriminazione giustificata dalla legge" con Pablo Percelsi, vicedirettore per Asia e Pacifico del CICR, e Loretta Dalpozzo, giornalista freelance e corrispondente estera per RSI. Modera il dibattito il giornalista Fabrizio Ceppi.