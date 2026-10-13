Como-Brogeda, traffico nel caos: «40 minuti per 5 chilometri e code senza fine»

A rendere tutto ancora più complicato è il serpentone di tir, che ostacola anche chi deve lasciare l'autostrada. «I veicoli in uscita a Como Monte Olimpino e Lago di Como faticano a imboccare le uscite, perché i camion creano dei veri e propri blocchi», spiega il testimone. «I camionisti – aggiunge – cercano di lasciare degli spazi per consentire alle auto di passare, ma non sempre ci riescono». L'automobilista segnala inoltre l'assenza di personale di Autostrade o di pattuglie di polizia, nonostante l'ingorgo e le situazioni di scarsa sicurezza, in particolare all'interno delle gallerie.

La protesta di ieri ha riportato l'attenzione sui disagi al confine, dove i lavori in corso sia sul versante italiano sia su quello svizzero rendono spesso il viaggio un vero e proprio percorso a ostacoli. Le cause dei rallentamenti, tuttavia, non sono ancora del tutto chiare.