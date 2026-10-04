Zugo al voto oggi per eleggere Governo e Gran Consiglio

In Parlamento il Centro occupa 19 seggi, mentre PLR e UDC ne hanno entrambi 18. Gli occhi saranno quindi puntati sui candidati democentristi, dopo che già in diversi cantoni l'UDC è riuscita a guadagnare terreno, come ha fatto ad esempio a giugno nei Grigioni e a Glarona e a marzo a Berna, Obvaldo e Nidvaldo.