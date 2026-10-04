Successione di Parmelin, si sfila un altro nome
Marcel Dettling non intende candidarsi per la successione di Parmelin, mentre si rafforza la candidatura di diverse donne UDC.
BERNA - Anche il presidente dell'UDC e consigliere nazionale svizzero Marcel Dettling (SZ) non intende candidarsi per la successione di Guy Parmelin in Consiglio federale.
"Il mio compito è guidare il partito", ha dichiarato il 45enne politico svittese, sottolineando che il suo focus attuale è un altro, in particolare la battaglia politica contro i nuovi accordi con l'Unione europea.
Dopo l'annuncio delle dimissioni di Parmelin previste per la fine dell'anno, il nome di Dettling era circolato tra i possibili papabili, ma il presidente nazionale ha preferito sfilarsi subito dalla corsa per concentrarsi sulla linea strategica dei democratici di centro.
Tra le candidate più promettenti per la carica di prima consigliera federale donna dell'UDC figurano, secondo gli esperti, la vicepresidente del partito e consigliera nazionale Céline Amaudruz (GE), la responsabile del dipartimento sanità del canton Zurigo (ed ex consigliera nazionale) Natalie Rickli, nonché la consigliera agli stati di San Gallo Esther Friedli.
Il gruppo parlamentare UDC a Palazzo federale deciderà il 20 novembre quali nomi inserire sulla sua lista ufficiale. L'elezione da parte dell'Assemblea federale è prevista il 9 dicembre.