Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos

Un problema tecnico

All'origine del prezzo anomalo ci sarebbe stato un problema tecnico. Il responsabile dell'autofficina accanto alla stazione di servizio ha spiegato a 20 Minuten che verso mezzogiorno un operaio era intervenuto sull'impianto e, durante i lavori, il prezzo alla pompa era stato impostato erroneamente a 1,31 franchi. Sul grande pannello luminoso, invece, continuava a comparire la tariffa corretta di 2,52 franchi. Per questo l'errore non sarebbe stato individuato subito.

Automobilisti anche da altri cantoni

Gli automobilisti, al contrario, se ne sono accorti. Verso sera si era ormai formata una fila e, stando al responsabile, erano arrivate persino vetture con targhe del Canton Argovia. A notare la situazione sarebbe stata infine l'87enne titolare senior, che ha avvertito il responsabile tecnico. Agrola è stata quindi contattata e la pompa è stata messa fuori servizio.