Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos
Un errore tecnico ha dimezzato per alcune ore il prezzo di una pompa a Sursee. Il distributore ha stimato un danno di circa 2'000 franchi
Un errore tecnico ha dimezzato per alcune ore il prezzo di una pompa a Sursee. Il distributore ha stimato un danno di circa 2'000 franchi
SURSEE - Un litro di diesel a 1,31 franchi anziché 2,52. Un errore tecnico in una stazione di servizio Agrola di Sursee ha attirato giovedì scorso, primo di ottobre, numerosi automobilisti, tanto che davanti alla pompa si è formata in poco tempo una lunga coda. A riportare l'episodio è 20Minuten.
Un pieno scontato
La notizia del prezzo particolarmente basso si è diffusa rapidamente. «Si è sparsa subito la voce e in molti sono venuti a Sursee per fare il pieno», ha raccontato un lettore al quotidiano. Il risparmio poteva essere considerevole: secondo 20 Minuten, riempiendo un serbatoio di grandi dimensioni si potevano spendere circa 80 franchi in meno.
Un problema tecnico
All'origine del prezzo anomalo ci sarebbe stato un problema tecnico. Il responsabile dell'autofficina accanto alla stazione di servizio ha spiegato a 20 Minuten che verso mezzogiorno un operaio era intervenuto sull'impianto e, durante i lavori, il prezzo alla pompa era stato impostato erroneamente a 1,31 franchi. Sul grande pannello luminoso, invece, continuava a comparire la tariffa corretta di 2,52 franchi. Per questo l'errore non sarebbe stato individuato subito.
Automobilisti anche da altri cantoni
Gli automobilisti, al contrario, se ne sono accorti. Verso sera si era ormai formata una fila e, stando al responsabile, erano arrivate persino vetture con targhe del Canton Argovia. A notare la situazione sarebbe stata infine l'87enne titolare senior, che ha avvertito il responsabile tecnico. Agrola è stata quindi contattata e la pompa è stata messa fuori servizio.
2mila franchi di perdita
Il danno economico viene stimato in circa 2'000 franchi. Secondo il responsabile non sarebbe peraltro la prima volta che si verifica un episodio simile: in un'occasione precedente, tuttavia, i clienti avevano segnalato immediatamente l'errore e le perdite erano state minime. Questa volta, ha spiegato, il fatto che nessuno abbia comunicato il prezzo sbagliato ha suscitato delusione.
Ieri un collaboratore di Agrola è intervenuto per risolvere il problema e la stazione di servizio ha ripreso regolarmente l'attività.