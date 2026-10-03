Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano

Arrivato in Leventina nell'estate del 2016, Kostner ha vestito la maglia dell'Ambrì per dieci stagioni consecutive, disputando complessivamente 432 partite di National League e mettendo a segno 52 reti e 77 assist, per un totale di 129 punti.

Nel salutare il giocatore, l'HCAP ne sottolinea anche il ruolo avuto nello spogliatoio, ricordandone l'esperienza e il carattere. Il club lo ringrazia inoltre per quanto dato all'Ambrì nel corso di questi dieci anni.