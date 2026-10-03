Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano
Dopo dieci anni in Leventina le strade del centro italiano e del club biancoblù si separano. «La partenza rientra nella nuova strategia sportiva».
AMBRÌ - Diego Kostner lascia con effetto immediato l'Ambrì-Piotta e si trasferisce al Milano Hockey Club. Lo comunica la società biancoblù, spiegando di aver deciso di individuare una nuova soluzione professionale per il centro classe 1992.
La partenza di Kostner rientra infatti nella nuova strategia sportiva dell'HCAP, intenzionato a continuare a dare spazio ai giovani, favorendone la crescita e il progressivo inserimento in prima squadra. In quest'ottica, il club prevede di affidare a un giocatore più giovane la posizione finora occupata da Kostner.
Arrivato in Leventina nell'estate del 2016, Kostner ha vestito la maglia dell'Ambrì per dieci stagioni consecutive, disputando complessivamente 432 partite di National League e mettendo a segno 52 reti e 77 assist, per un totale di 129 punti.
Nel salutare il giocatore, l'HCAP ne sottolinea anche il ruolo avuto nello spogliatoio, ricordandone l'esperienza e il carattere. Il club lo ringrazia inoltre per quanto dato all'Ambrì nel corso di questi dieci anni.