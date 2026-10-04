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Altra rimontona subita, Lugano indecifrabile

Avanti 3-1 al 45' e in pieno controllo del match, i bianconeri sono caduti 5-4 in casa dell'Ajoie
Altra rimontona subita, Lugano indecifrabile
Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+7
Altra rimontona subita, Lugano indecifrabile
Avanti 3-1 al 45' e in pieno controllo del match, i bianconeri sono caduti 5-4 in casa dell'Ajoie
National League04.10.2026
Ajoie
5 - 4
Lugano
HOCKEY: Risultati e classifiche

LUGANO - Weekend dal sapore agrodolce per il Lugano, che dopo aver regolato il Rapperswil venerdì alla Cornèr Arena, domenica è caduto alla Raiffeisen Arena di Porrentruy. Contro l’Ajoie padrone di casa i bianconeri si sono arresi 5-4.

Ad aprire le danze, in un confronto dal gioco a lungo spezzettato, sono stati i sottocenerini, avanti dopo appena 3’ con Sanford. Il veloce punto siglato non ha in ogni caso saziato i ticinesi, che hanno continuato a premere sulla difesa comandata da Patenaude. Non sono tuttavia riusciti a passare (nonostante 4’ di superiorità numerica) e anzi, al 15’ si sono visti riprendere da Smirnovs. Concentrati e agguerriti, già prima della sirena gli ospiti hanno in ogni caso rimesso il naso avanti con Thürkauf

Il Lugano ha continuato a gestire disco e ritmo nei secondi 20’, nei quali non è a ogni modo riuscito a passare. Gli spettatori della Raiffeisen Arena hanno dunque dovuto attendere il terzo terzo per vivere nuove emozioni. Quelle date dalla rete di Fazzini, bravo a bucare Patenaude al 45’ trovando il “sette”, e quelle regalate da Anttoni Honka il quale, approfittando di un 2’+2’ ad Alatalo, in powerplay ha trovato la doppietta (al 46’ e 48’) che è valsa il pari. Come già successo a Langnau, a quel punto i bianconeri hanno un po’ subito lo slancio dei padroni di casa che, ancora in superiorità numerica, con Sopa, al 54', hanno messo la freccia. E che con Nättinen, al 56’, hanno preso il largo. La truppa di coach Mitell non ha in ogni caso alzato bandiera bianca e, con Innala (in powerplay), ha ripreso a sperare. Speranza vana, perché gli uomini di Peltonen hanno retto il forcing finale, garantendosi tre punti buoni per ingrassare la loro (già generosa) classifica.

Il Lugano tornerà in pista mercoledì sera, quando andrà a far visita al Losanna.

Nell’altro match della domenica il Ginevra non ha fatto sconti allo Zugo. Secondi della classifica alle spalle dello Zurigo, grazie alle reti di Kneubuehler e Bozon i granata hanno piegato 2-1 i Tori, “fermatisi” al momentaneo pari di Greg Hofmann.

AJOIE-LUGANO 5-4 (1-2, 0-0, 4-2)
Reti: 2’18” Sanford (Aebischer) 0-1; 14’47” Smirnovs (Christe) 1-1; 19’04” Thürkauf (Bertaggia) 1-2; 44’21” Fazzini (Thomson) 1-3; 45’51” A.Honka (Carr) 2-3; 47’50” A.Honka (Smirnovs) 3-3; 53’46” Sopa (Nättinen) 4-3; 55’48” Nättinen (Turkulainen) 5-3; 56’45” Innala (Alatalo) 5-4.
AJOIE: Patenaude; Zgraggen, A.Honka; Fey, J.Honka; Pilet, Christe; Berthoud; Nättinen, Tanus, Turkulainen; Christen, Smirnovs, Carr; Cormier, Devos, Sopa; Cavalleri, Diem, Wick; Tarchini.
LUGANO: Schlegel; Müller, Thomson, Dahlström, Aebischer; J. Peltonen, Alatalo; Cjunskis; Sanford, Canonica, Fazzini; Innala, Thürkauf, Bertaggia; Lycksell, Shore, Zanetti; Tanner, Morini, Olsson; A.Peltonen.
Penalità: Ajoie 4x2'; Lugano 5x2'+2'.
Note: Raiffeisen Arena, 5'366 spettatori. Arbitri: Dipietro, Stricker, Obwegeser, Hüsler.

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CLASSIFICA
National League
PLPuntiWLGFGAGDFORM
1Zurigo82380341816
2Langnau9155434295
3Ginevra9155428262
4Ambrì914542530-5
5Friborgo9145427225
6Davos9134524240
7Lausanne HC912452832-4
8Ajoie8114423230
9SC Rapperswil-Jona Lakers911452735-8
10Zugo5103221129
11Bienne810352728-1
12Berna79252123-2
13Lugano683322211
14EHC Kloten96271836-18
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 04.10.2026 15:10
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