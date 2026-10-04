Altra rimontona subita, Lugano indecifrabile
Avanti 3-1 al 45' e in pieno controllo del match, i bianconeri sono caduti 5-4 in casa dell'Ajoie
Avanti 3-1 al 45' e in pieno controllo del match, i bianconeri sono caduti 5-4 in casa dell'Ajoie
LUGANO - Weekend dal sapore agrodolce per il Lugano, che dopo aver regolato il Rapperswil venerdì alla Cornèr Arena, domenica è caduto alla Raiffeisen Arena di Porrentruy. Contro l’Ajoie padrone di casa i bianconeri si sono arresi 5-4.
Ad aprire le danze, in un confronto dal gioco a lungo spezzettato, sono stati i sottocenerini, avanti dopo appena 3’ con Sanford. Il veloce punto siglato non ha in ogni caso saziato i ticinesi, che hanno continuato a premere sulla difesa comandata da Patenaude. Non sono tuttavia riusciti a passare (nonostante 4’ di superiorità numerica) e anzi, al 15’ si sono visti riprendere da Smirnovs. Concentrati e agguerriti, già prima della sirena gli ospiti hanno in ogni caso rimesso il naso avanti con Thürkauf.
Il Lugano ha continuato a gestire disco e ritmo nei secondi 20’, nei quali non è a ogni modo riuscito a passare. Gli spettatori della Raiffeisen Arena hanno dunque dovuto attendere il terzo terzo per vivere nuove emozioni. Quelle date dalla rete di Fazzini, bravo a bucare Patenaude al 45’ trovando il “sette”, e quelle regalate da Anttoni Honka il quale, approfittando di un 2’+2’ ad Alatalo, in powerplay ha trovato la doppietta (al 46’ e 48’) che è valsa il pari. Come già successo a Langnau, a quel punto i bianconeri hanno un po’ subito lo slancio dei padroni di casa che, ancora in superiorità numerica, con Sopa, al 54', hanno messo la freccia. E che con Nättinen, al 56’, hanno preso il largo. La truppa di coach Mitell non ha in ogni caso alzato bandiera bianca e, con Innala (in powerplay), ha ripreso a sperare. Speranza vana, perché gli uomini di Peltonen hanno retto il forcing finale, garantendosi tre punti buoni per ingrassare la loro (già generosa) classifica.
Il Lugano tornerà in pista mercoledì sera, quando andrà a far visita al Losanna.
Nell’altro match della domenica il Ginevra non ha fatto sconti allo Zugo. Secondi della classifica alle spalle dello Zurigo, grazie alle reti di Kneubuehler e Bozon i granata hanno piegato 2-1 i Tori, “fermatisi” al momentaneo pari di Greg Hofmann.
AJOIE-LUGANO 5-4 (1-2, 0-0, 4-2)
Reti: 2’18” Sanford (Aebischer) 0-1; 14’47” Smirnovs (Christe) 1-1; 19’04” Thürkauf (Bertaggia) 1-2; 44’21” Fazzini (Thomson) 1-3; 45’51” A.Honka (Carr) 2-3; 47’50” A.Honka (Smirnovs) 3-3; 53’46” Sopa (Nättinen) 4-3; 55’48” Nättinen (Turkulainen) 5-3; 56’45” Innala (Alatalo) 5-4.
AJOIE: Patenaude; Zgraggen, A.Honka; Fey, J.Honka; Pilet, Christe; Berthoud; Nättinen, Tanus, Turkulainen; Christen, Smirnovs, Carr; Cormier, Devos, Sopa; Cavalleri, Diem, Wick; Tarchini.
LUGANO: Schlegel; Müller, Thomson, Dahlström, Aebischer; J. Peltonen, Alatalo; Cjunskis; Sanford, Canonica, Fazzini; Innala, Thürkauf, Bertaggia; Lycksell, Shore, Zanetti; Tanner, Morini, Olsson; A.Peltonen.
Penalità: Ajoie 4x2'; Lugano 5x2'+2'.
Note: Raiffeisen Arena, 5'366 spettatori. Arbitri: Dipietro, Stricker, Obwegeser, Hüsler.
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|8
|23
|8
|0
|34
|18
|16
|2
|Langnau
|9
|15
|5
|4
|34
|29
|5
|3
|Ginevra
|9
|15
|5
|4
|28
|26
|2
|4
|Ambrì
|9
|14
|5
|4
|25
|30
|-5
|5
|Friborgo
|9
|14
|5
|4
|27
|22
|5
|6
|Davos
|9
|13
|4
|5
|24
|24
|0
|7
|Lausanne HC
|9
|12
|4
|5
|28
|32
|-4
|8
|Ajoie
|8
|11
|4
|4
|23
|23
|0
|9
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|9
|11
|4
|5
|27
|35
|-8
|10
|Zugo
|5
|10
|3
|2
|21
|12
|9
|11
|Bienne
|8
|10
|3
|5
|27
|28
|-1
|12
|Berna
|7
|9
|2
|5
|21
|23
|-2
|13
|Lugano
|6
|8
|3
|3
|22
|21
|1
|14
|EHC Kloten
|9
|6
|2
|7
|18
|36
|-18