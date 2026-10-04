Altra rimontona subita, Lugano indecifrabile

Il Lugano ha continuato a gestire disco e ritmo nei secondi 20’, nei quali non è a ogni modo riuscito a passare. Gli spettatori della Raiffeisen Arena hanno dunque dovuto attendere il terzo terzo per vivere nuove emozioni. Quelle date dalla rete di Fazzini, bravo a bucare Patenaude al 45’ trovando il “sette”, e quelle regalate da Anttoni Honka il quale, approfittando di un 2’+2’ ad Alatalo, in powerplay ha trovato la doppietta (al 46’ e 48’) che è valsa il pari. Come già successo a Langnau, a quel punto i bianconeri hanno un po’ subito lo slancio dei padroni di casa che, ancora in superiorità numerica, con Sopa, al 54', hanno messo la freccia. E che con Nättinen, al 56’, hanno preso il largo. La truppa di coach Mitell non ha in ogni caso alzato bandiera bianca e, con Innala (in powerplay), ha ripreso a sperare. Speranza vana, perché gli uomini di Peltonen hanno retto il forcing finale, garantendosi tre punti buoni per ingrassare la loro (già generosa) classifica.

Il Lugano tornerà in pista mercoledì sera, quando andrà a far visita al Losanna.