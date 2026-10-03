Vollering si prende anche gli Europei, bronzo per Marlen Reusser
Come ai Campionati del mondo, a trionfare è stata la ciclista olandese che si è imposta in solitaria.
Come ai Campionati del mondo, a trionfare è stata la ciclista olandese che si è imposta in solitaria.
LUBIANA - Una settimana dopo il trionfo mondiale, Demi Vollering ha conservato sabato in Slovenia il titolo di campionessa d'Europa. L'olandese si è imposta in solitaria davanti alla connazionale Puck Pieterse e alla svizzera Marlen Reusser, medaglia di bronzo.
Su un percorso di 130,4 chilometri tra Lubiana e Sencur, Vollering ha fatto la differenza nell'ultima salita, lunga 2,1 chilometri con una pendenza del 10,4%, posta a circa 15 chilometri dal traguardo. Dopo il ritmo imposto da Pieterse, l'iridata ha attaccato a 14,5 chilometri dall'arrivo senza che nessuna rivale riuscisse a seguirla.
Tra le avversarie più accreditate c'era anche la polacca Kasia Niewiadoma, caduta nel finale e così esclusa dalla lotta per il podio. A meno di un chilometro dal traguardo Vollering aveva già accumulato una trentina di secondi di vantaggio sulle inseguitrici, gestendo poi il margine fino all'arrivo.
Con questo successo Vollering, prossima ai 30 anni, diventa la prima ciclista a centrare nello stesso anno la doppietta Mondiali-Europei da quando, dieci anni fa, è stato istituito l'appuntamento continentale. In questa stagione aveva già conquistato anche Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi, Giro d'Italia e Tour de France.