Terza vittoria stagionale per un Lugano finalmente convincente

Il meritato 2-0 è comunque giunto al 24', quando Thomson ha illuminato la Cornèr Arena con un grande spunto personale: prima un bel gioco di bastone, poi uno spettacolare polsino per portare il Lugano sul 2-0. Il vantaggio è poi diventato triplo al 28', grazie a un'altrettanto bella azione personale di Sanford.

Al 33'05'' gli ospiti hanno provato a riaprirla con il secondo sigillo stagionale di Marlon Graf, bravo a trovare la deviazione nello slot e a battere per la prima volta Schlegel. Memore di quanto combinato nel Canton Berna tre giorni prima, il Lugano ha ristabilito presto le tre reti di distanze grazie a Tanner, il quale ha dovuto soltanto depositare il disco in fondo al sacco dopo un gran lavoro preparatorio di Olsson.