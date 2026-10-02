Terza vittoria stagionale per un Lugano finalmente convincente
Padroni del ghiaccio praticamente per tutto l'incontro, i bianconeri hanno sconfitto i Lakers con il punteggio di 5-2.
HCL 11esimo in classifica con 8 punti in 6 incontri.
Padroni del ghiaccio praticamente per tutto l'incontro, i bianconeri hanno sconfitto i Lakers con il punteggio di 5-2.
HCL 11esimo in classifica con 8 punti in 6 incontri.
LUGANO - Dopo i ko contro Ambrì e Langnau, il Lugano andava a caccia di una veemente reazione in casa contro il Rapperswil. Una reazione arrivata sia sul piano del gioco sia del risultato, con i bianconeri capaci di imporsi sui sangallesi per 5-2. Una bella serata per gli uomini di Mitell, convincenti dall'inizio alla fine e senza quei blackout che nelle scorse partite (in particolare martedì a Langnau) erano costati punti pesanti.
Nel primo tempo i padroni di casa - con Morini inserito per la prima volta in stagione fra i dodici attaccanti "titolari" - hanno letteralmente dominato l'avversario, esercitando una pressione costante nel terzo dei Lakers. Il raccolto, però, è stato piuttosto modesto rispetto a quanto visto sul ghiaccio: è arrivata soltanto la rete di Olle Lycksell, realizzata dopo nemmeno due minuti in situazione di powerplay e "favorita" da una deviazione di Dufner. Al 13' i bianconeri hanno sfiorato il raddoppio con Shore, fermato da un clamoroso palo a colpo sicuro.
Il meritato 2-0 è comunque giunto al 24', quando Thomson ha illuminato la Cornèr Arena con un grande spunto personale: prima un bel gioco di bastone, poi uno spettacolare polsino per portare il Lugano sul 2-0. Il vantaggio è poi diventato triplo al 28', grazie a un'altrettanto bella azione personale di Sanford.
Al 33'05'' gli ospiti hanno provato a riaprirla con il secondo sigillo stagionale di Marlon Graf, bravo a trovare la deviazione nello slot e a battere per la prima volta Schlegel. Memore di quanto combinato nel Canton Berna tre giorni prima, il Lugano ha ristabilito presto le tre reti di distanze grazie a Tanner, il quale ha dovuto soltanto depositare il disco in fondo al sacco dopo un gran lavoro preparatorio di Olsson.
Partita in cassaforte? Proprio così... Stavolta i ticinesi non hanno tremato, controllando con maturità le tre reti di vantaggio e portando così a casa la posta piena, grazie alla quale i sottocenerini hanno lasciato l'ultimo posto in classifica salendo a 8 punti in 6 incontri. Questo nonostante a 7'34'' dal 60' Maier abbia riportato sotto il Rapperswil, con un gol che non ha comunque spaventato i locali ma che ha reso soltanto leggermente più interessante il finale di incontro, nel quale è caduto il definivo 5-2 di Innala a porta vuota.
Gettando uno sguardo alle altre partite di serata, i campioni svizzeri in carica del Friborgo hanno inflitto l'ennesima sconfitta al Kloten, battuto in casa per 4-1 e ora relegato all'ultimo posto. Vittorie casalinghe per Davos (3-1 sull'Ajoie) e Losanna (7-4 sul Bienne). Affermazione esterna ai rigori, invece, per il Ginevra (2-3),
LUGANO - RAPPERSWIL 5-2 (1-0, 3-1, 1-1)
Reti: 1'50'' Lycksell (Fazzini, 5c4) 1-0; 23'47'' Thomson 2-0; 27'58'' Sanford (Fazzini) 3-0; 33'05'' Graf (Hornecker, Segafredo) 3-1; 37'32'' Tanner (Olsson) 4-1; 52'26'' Maier (Moy) 4-2; 58'29'' Innala (Shore, Dahlström) 5-2.
Lugano: Schlegel; Müller, Thomson; Dahlström, Aebischer; Peltonen J., Alatalo; Cjunskis; Canonica, Sanford, Fazzini; Innala, Thürkauf, Bertaggia; Lycksell, Shore, Zanetti; Tanner, Morini, Olsson; Peltonen A.
Rapperswil: Punnenovs; Larsson, Ustinkov; Pilut, Capaul; Jelovac, Dufner; Maier, Quinn; Wetter, Rask, Fritz; Herzog, Moy, Hofer; Lammer, Dünner, Labanc; Segafredo, Hornecker, Graf.
Penalità: 3x2' Lugano; 4x2' Rapperswil.
Note: Cornèr Arena, 5'376 spettatori. Arbitri: Hungerbühler, Stolc; Nater, Cattaneo
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|7
|21
|7
|0
|31
|16
|15
|2
|Ginevra
|9
|15
|5
|4
|28
|26
|2
|3
|Friborgo
|8
|14
|5
|3
|26
|20
|6
|4
|Davos
|8
|13
|4
|4
|21
|20
|1
|5
|Langnau
|8
|12
|4
|4
|28
|27
|1
|6
|Ajoie
|8
|11
|4
|4
|23
|23
|0
|7
|Lausanne HC
|8
|11
|4
|4
|26
|29
|-3
|8
|Ambrì
|8
|11
|4
|4
|23
|29
|-6
|9
|Zugo
|5
|10
|3
|2
|21
|12
|9
|10
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|8
|9
|3
|5
|23
|32
|-9
|11
|Lugano
|6
|8
|3
|3
|22
|21
|1
|12
|Berna
|6
|8
|2
|4
|18
|19
|-1
|13
|Bienne
|7
|7
|2
|5
|23
|25
|-2
|14
|EHC Kloten
|8
|6
|2
|6
|16
|30
|-14