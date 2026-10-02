«Una bella reazione della squadra»
Niklas Schlegel è felice per la vittoria: «Ora dobbiamo migliorare anche nelle situazioni speciali. Morini? Non molla mai»
Niklas Schlegel è felice per la vittoria: «Ora dobbiamo migliorare anche nelle situazioni speciali. Morini? Non molla mai»
LUGANO - Vittoria doveva essere e vittoria è stata: il Lugano ha ritrovato il successo battendo con un rotondo 5-2 il Rapperswil. «Sì, è stata una bella reazione della squadra - ha commentato a fine partita Niklas Schlegel - Abbiamo lavorato bene per quasi tutti i 60 minuti, attaccando e lavorando bene in difesa, oltre che fare un ottimo back checking e bloccare tanti tiri. Questo è importante... Ora dobbiamo migliorare anche nelle situazioni speciali, ci sono alcuni nuovi giocatori, nuovi stranieri che devono adattarsi al gioco in Svizzera e al nostro. L'aspetto importante è che tutte e quattro le linee riescono ad andare a segno».
Dopo tante chiacchiere, stasera è finalmente tornato sul ghiaccio anche Giovanni Morini. «Ha una grande personalità, è uno che non molla mai e giocatori come lui non si trovano spesso. Lavora sempre ogni giorno e dà il 100%».
Il Lugano è atteso ora da due trasferte di fila, a Porrentruy e a Losanna... «Prendiamo partita dopo partita, non guardiamo troppo nel futuro. La prossima partita sarà domenica, faremo di tutto per vincere anche quella».