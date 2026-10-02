LUGANO - Vittoria doveva essere e vittoria è stata: il Lugano ha ritrovato il successo battendo con un rotondo 5-2 il Rapperswil. «Sì, è stata una bella reazione della squadra - ha commentato a fine partita Niklas Schlegel - Abbiamo lavorato bene per quasi tutti i 60 minuti, attaccando e lavorando bene in difesa, oltre che fare un ottimo back checking e bloccare tanti tiri. Questo è importante... Ora dobbiamo migliorare anche nelle situazioni speciali, ci sono alcuni nuovi giocatori, nuovi stranieri che devono adattarsi al gioco in Svizzera e al nostro. L'aspetto importante è che tutte e quattro le linee riescono ad andare a segno».