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L'Italia impone il pari alla Francia

Bastoni risponde a Olise, gli azzurri sorridono
L'Italia impone il pari alla Francia
IMAGO / ZUMA Press Wire
di Fabrizio BerettaGiornalista
L'Italia impone il pari alla Francia
Bastoni risponde a Olise, gli azzurri sorridono
Guida la classifica del gruppo la Francia con 7 punti, davanti al Belgio con 6, all'Italia con 4 e alla Turchia con 0.
CALCIO: Risultati e classifiche

PARIGI - Ha destato una buona impressione l'Italia nel mitico Stade de France. Impegnati contro una delle nazionali più forti al mondo, gli azzurri hanno fornito una prestazione di tutto rispetto, pareggiando 1-1.

Dopo un primo tempo giocato su buoni ritmi, ma senza gol, i padroni di casa di Zidane sono passati in vantaggio grazie a una splendida punizione di Olise (55'). Gli uomini di Mancini non hanno però mollato e al 68' hanno sfruttato un pasticcio difensivo dei transalpini per colpire con l'opportunista Bastoni. Nel finale è stata l'Italia a sfiorare a più riprese il 2-1, anche se va sottolineate l'ottima prova di Donnarumma, autore di alcuni interventi decisivi nell'arco dei 90'.

Nell'altra gara del girone, il Belgio ha sconfitto 3-1 la Turchia grazie alla doppietta di De Bruyne e al gol di Lukaku.

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