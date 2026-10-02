L'Italia impone il pari alla Francia

Dopo un primo tempo giocato su buoni ritmi, ma senza gol, i padroni di casa di Zidane sono passati in vantaggio grazie a una splendida punizione di Olise (55'). Gli uomini di Mancini non hanno però mollato e al 68' hanno sfruttato un pasticcio difensivo dei transalpini per colpire con l'opportunista Bastoni. Nel finale è stata l'Italia a sfiorare a più riprese il 2-1, anche se va sottolineate l'ottima prova di Donnarumma, autore di alcuni interventi decisivi nell'arco dei 90'.

Nell'altra gara del girone, il Belgio ha sconfitto 3-1 la Turchia grazie alla doppietta di De Bruyne e al gol di Lukaku.