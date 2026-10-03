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MOTO GP

Marc Marquez si prende la sprint del GP del Giappone

Lo spagnolo della Ducati si porta a sette punti dal connazionale Jorge Martin, penalizzato dopo l’arrivo.
Marc Marquez si prende la sprint del GP del Giappone
AFP
di 20min.ch | Agence France-Presse
Marc Marquez si prende la sprint del GP del Giappone
Lo spagnolo della Ducati si porta a sette punti dal connazionale Jorge Martin, penalizzato dopo l’arrivo.
SPORT: Risultati e classifiche

MOTO GP - Marc Marquez (Ducati) ha vinto la gara sprint del Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegi, riaprendo la lotta per il titolo mondiale.

Il leader della classifica Jorge Martin (Aprilia) aveva chiuso la sprint al secondo posto, ma dopo l'arrivo è stato penalizzato e retrocesso in terza posizione per aver superato di alcuni centimetri i limiti della pista nell'ultima curva.

A beneficiarne è stato Diogo Moreira (Honda-LCR), salito così sul secondo gradino del podio.

Alla vigilia del GP del Giappone, in programma domenica, Marquez è ora a sette punti da Martin nella classifica mondiale.

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