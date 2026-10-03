Ricorso respinto: Borradori resta squalificato
Il giovane attaccante dell'Ambrì sarà costretto a guardare dalla tribuna il match di stasera contro il Friborgo.
AMBRÌ - Il giudice unico della SIHF ha respinto il ricorso dell'Ambrì contro la squalifica di Nathan Borradori. Il giovane attaccante biancoblù non potrà quindi scendere in pista questa sera nella trasferta di Friborgo.
La sospensione, ricordiamo, era stata inflitta per uno slew-footing di Borradori ai danni di Meier al 57esimo minuto della partita di giovedì, persa dall'Ambrì per 5-1 in casa contro il Langnau.
Il giudice unico ha confermato anche la multa di 1'000 franchi inflitta all'assistente capitano leventinese.
Tre partite di squalifica per Puljujärvi
Il giudice unico si è pronunciato anche sul caso dell'attaccante finlandese Jesse Puljujärvi. Come annunciato oggi dalla Lega, il giocatore del Ginevra è stato squalificato per tre partite per una carica alla testa del difensore del Losanna Erik Brännström e multato di 5'020 franchi. Puljujärvi ha già scontato la prima giornata venerdì, in occasione della vittoria per 3-2 ai rigori del Servette a Berna. Salterà quindi la sfida casalinga contro lo Zugo di domenica e quella contro il Davos di sabato prossimo.