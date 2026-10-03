Ricorso respinto: Borradori resta squalificato

Tre partite di squalifica per Puljujärvi

Il giudice unico si è pronunciato anche sul caso dell'attaccante finlandese Jesse Puljujärvi. Come annunciato oggi dalla Lega, il giocatore del Ginevra è stato squalificato per tre partite per una carica alla testa del difensore del Losanna Erik Brännström e multato di 5'020 franchi. Puljujärvi ha già scontato la prima giornata venerdì, in occasione della vittoria per 3-2 ai rigori del Servette a Berna. Salterà quindi la sfida casalinga contro lo Zugo di domenica e quella contro il Davos di sabato prossimo.