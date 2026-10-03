Verstappen torna a ruggire e si prende la pole in Malesia
L'olandese conquista la 49esima pole in carriera e partirà davanti a Hamilton. Antonelli è in seconda fila per difendere il suo enorme vantaggio in classifica.
SEPANG - Max Verstappen mette tutti in fila e conquista la pole position nel Gran Premio del Bahrain - disputato a Sepang, in Malesia, dopo l'annullamento dell'appuntamento previsto in aprile a causa della guerra in Iran. Per il pilota della Red Bull è la prima pole della stagione e la 49esima della carriera.
Al suo fianco, in prima fila, ci sarà Lewis Hamilton con la Ferrari. Isack Hadjar, terzo con l'altra Red Bull, dovrà invece scontare una penalità di cinque posizioni. Ne approfittano Kimi Antonelli su Mercedes e Charles Leclerc su Ferrari, che guadagnano così una posizione e partiranno dalla seconda fila.
Antonelli si presenta all'appuntamento malese con 66 punti di vantaggio sul compagno di scuderia George Russell, suo diretto inseguitore nella classifica mondiale, a quattro gare dalla fine della stagione. Nell'ultimo GP, in Azerbaigian, l'italiano aveva pagato a caro prezzo un errore in qualifica: con il quinto posto in gara aveva perso 15 punti nei confronti del britannico.
Qualifica dai due volti per Audi: Nico Hülkenberg è stato eliminato già in Q1, mentre Gabriel Bortoleto ha centrato la Q3. Il brasiliano scatterà dalla decima posizione, a caccia di un ritorno in zona punti dopo sei gare a secco. Il semaforo verde domani è previsto per le 9.00.
The starting grid for the Bahrain Grand Prix in Malaysia 🇧🇭🇲🇾#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/r4COJmQaaJ— Formula 1 (@F1) October 3, 2026