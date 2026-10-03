Verstappen torna a ruggire e si prende la pole in Malesia

Antonelli si presenta all'appuntamento malese con 66 punti di vantaggio sul compagno di scuderia George Russell, suo diretto inseguitore nella classifica mondiale, a quattro gare dalla fine della stagione. Nell'ultimo GP, in Azerbaigian, l'italiano aveva pagato a caro prezzo un errore in qualifica: con il quinto posto in gara aveva perso 15 punti nei confronti del britannico.

Qualifica dai due volti per Audi: Nico Hülkenberg è stato eliminato già in Q1, mentre Gabriel Bortoleto ha centrato la Q3. Il brasiliano scatterà dalla decima posizione, a caccia di un ritorno in zona punti dopo sei gare a secco. Il semaforo verde domani è previsto per le 9.00.