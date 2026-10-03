Ahia Sinner: il numero 1 al mondo costretto a rinunciare anche a Shanghai

«Purtroppo, non sarò in grado di disputare il Masters 1000 di Shanghai come speravo», ha scritto poco fa su Instagram il 25enne italiano. Sinner aveva già rinunciato a fine settembre al torneo di Pechino, di cui era detentore del titolo, e non ha fornito ulteriori spiegazioni sul nuovo forfait. Secondo la stampa italiana, venerdì si sarebbe recato a Lione per consultare il dottor Bertrand Sonnery-Cottet, specialista nelle lesioni al ginocchio.