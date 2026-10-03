Constantin esagera: nel nuovo stadio del Sion spuntano anche le montagne russe
Un’arena da 450 milioni di franchi, fino a 32'500 spettatori per i concerti, un hotel e un’attrazione da parco divertimenti.
Un’arena da 450 milioni di franchi, fino a 32'500 spettatori per i concerti, un hotel e un’attrazione da parco divertimenti.
SION - CC come Cervin Coliseum. O, più semplicemente, come Christian Constantin. Perché quando il patron del Sion immagina il nuovo stadio, evidentemente, un normale impianto di calcio non basta. E così ecco spuntare un'arena da 21'000 posti, un hotel, un tetto retrattile, un palco per i concerti e persino una montagna russa con tanto di looping. Il tutto per un progetto da circa 450 milioni di franchi. Benvenuti al «Cervin Coliseum».
Il progetto «Sion 2030» è stato depositato per l'inchiesta preliminare presso i servizi cantonali vallesani e il Comune di Sion. Un primo passo necessario per consentire alle autorità di individuare vincoli, condizioni tecniche ed eventuali difficoltà legate alla realizzazione dell'opera. La messa in pubblica inchiesta è prevista per la metà del 2027.
Nel frattempo, Constantin si è già portato avanti. Il presidente del Sion ha presentato il progetto con un video spettacolare, realizzato con l'intelligenza artificiale, che mostra ciò che potrebbe sorgere al posto del vetusto Tourbillon, lo stadio più anziano dell'intera Super League. E l'impressione è piuttosto chiara: più che uno stadio, un parco divertimenti.
Il nome scelto, del resto, non è propriamente modesto: «Cervin Coliseum». La struttura dovrebbe richiamare i ciottoli del vicino Rodano levigati dal tempo, con un'architettura descritta dal visionario patron del Sion come «fluida, senza tempo e durevole». Poi ci sono i numeri: 21'000 posti per il calcio e gli altri sport, fino a 32'500 spettatori per i grandi concerti. Il tutto sotto un tetto retrattile e con un palco fisso. Constantin e il suo team hanno già in mente artisti come Taylor Swift e Justin Bieber.
E se dopo una partita o un concerto non si avrà voglia di tornare a casa, nessun problema: il progetto comprende anche un hotel da 80 camere. Ma il vero colpo di teatro è un altro. Letteralmente. Sulla facciata del «Coliseum» è infatti prevista una montagna russa, con tanto di looping, destinata a diventare una delle attrazioni più riconoscibili dell'intero complesso. Una scelta che ha già fatto discutere e che fa assomigliare il progetto più a qualcosa uscito da Las Vegas che a un tradizionale stadio svizzero.
Ora, però, arriva la parte meno spettacolare. Toccherà alle autorità verificare se il sogno di Constantin sia tecnicamente e urbanisticamente realizzabile. Prima della pubblica inchiesta, il progetto dovrà superare l'esame dei servizi cantonali e comunali. Il conto, intanto, è già stato messo nero su bianco: circa 450 milioni di franchi, che secondo il Sion sarebbero finanziati dallo stesso Constantin.