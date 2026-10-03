Constantin esagera: nel nuovo stadio del Sion spuntano anche le montagne russe

Nel frattempo, Constantin si è già portato avanti. Il presidente del Sion ha presentato il progetto con un video spettacolare, realizzato con l'intelligenza artificiale, che mostra ciò che potrebbe sorgere al posto del vetusto Tourbillon, lo stadio più anziano dell'intera Super League. E l'impressione è piuttosto chiara: più che uno stadio, un parco divertimenti.

Il nome scelto, del resto, non è propriamente modesto: «Cervin Coliseum». La struttura dovrebbe richiamare i ciottoli del vicino Rodano levigati dal tempo, con un'architettura descritta dal visionario patron del Sion come «fluida, senza tempo e durevole». Poi ci sono i numeri: 21'000 posti per il calcio e gli altri sport, fino a 32'500 spettatori per i grandi concerti. Il tutto sotto un tetto retrattile e con un palco fisso. Constantin e il suo team hanno già in mente artisti come Taylor Swift e Justin Bieber.