Svizzera, tre su tre: anche la Slovenia si arrende
Gli sloveni passano subito in vantaggio, ma gli uomini di Yakin reagiscono ribaltano il punteggio grazie a un autogol e alla rete di Ndoye e infine controllano la sfida fino al 2-1 finale
Gli sloveni passano subito in vantaggio, ma gli uomini di Yakin reagiscono ribaltano il punteggio grazie a un autogol e alla rete di Ndoye e infine controllano la sfida fino al 2-1 finale
LUCERNA - Dopo le due convincenti vittorie in trasferta contro la Macedonia del Nord e la Scozia, la Svizzera supera anche il terzo ostacolo di questa Nations League. A Lucerna gli uomini di Murat Yakin centrano un'altra vittoria, rimontando la Slovenia e conquistando il terzo successo consecutivo.
La Svizzera, schierata con la stessa formazione di Glasgow e con il lutto al braccio per ricordare l'ex presidente dell'ASF Ralph Zloczower scomparso lo scorso 10 settembre all'età di 93 anni, non avrebbe però potuto immaginare un avvio peggiore.
Dopo appena due minuti, Vipotnik viene lasciato completamente solo in area, si gira e infila la palla nell'angolino. Una doccia gelata. La Slovenia può così giocare la partita che preferisce: difesa compatta e ripartenze. E proprio in una di queste l'ex Chiasso Sturm, con la sua velocità, crea qualche grattacapo alla retroguardia elvetica.
La reazione rossocrociata, però, è immediata. Al 10', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, arriva un regalo gigantesco degli sloveni: dopo una mischia, Janza tocca il pallone e Oblak si lascia sfuggire incredibilmente dalle mani una conclusione lenta e apparentemente innocua. È l'1-1.
La Svizzera prova quindi a riprendere il controllo del gioco, ma la Slovenia si chiude bene e concede pochissimo. Manzambi cerca più volte il varco, senza fortuna. Gli sloveni alzano anche il livello dell'aggressività: in appena cinque minuti arrivano tre cartellini gialli, frutto di altrettanti interventi duri.
La partita entra così in una fase di stallo, con la Svizzera padrona del possesso ma poco incisiva negli ultimi metri. Poi, al 38', arriva il lampo che rompe l'equilibrio. Ndoye festeggia nel modo migliore la sua presenza numero 40 in Nazionale: imbucata di Freuler, velo di Amdouni e il giocatore del Nottingham Forest si gira in area, lasciando partire un sinistro preciso e potente che non lascia scampo a Oblak.
La pazienza rossocrociata viene premiata. All'intervallo gli uomini di Yakin sono avanti, in pieno controllo della partita e ancora una volta capaci di mostrare una maturità che sembra ormai essere diventata una delle loro principali caratteristiche.
La ripresa segue la stessa falsariga. La Svizzera gestisce il pallone, la Slovenia prova a ripartire, ma con il passare dei minuti gli elvetici aumentano progressivamente i giri. Inizia così la sfida nella sfida tra Manzambi e Oblak. Il rossocrociato è praticamente immarcabile e semina il panico nella difesa slovena, ma trova sulla sua strada un portiere in serata di grazia. L'estremo difensore dell'Atletico Madrid si fa perdonare la papera del primo tempo, respinge una dopo l'altra le conclusioni dell'attaccante dell'Aston Villa e tiene in partita i suoi.
La Svizzera continua a dominare e sembra poter controllare senza particolari affanni. Almeno fino al 90', quando Sow perde un pallone sanguinoso appena fuori dall'area e regala a Celar l'occasione per il pareggio. A salvare gli elvetici ci pensa Kobel, che abbassa la saracinesca e mette in cassaforte il risultato.
Finisce così: terza vittoria in altrettante partite e nove punti in classifica. La Svizzera prosegue la sua corsa in Nations League con autorità, confermandosi sempre più solida e matura.
SVIZZERA - SLOVENIA 2-1 (2-1)
Reti: 2' Vipotnik 0-1; 10' Janza (autogol) 1-1; 38' Ndoye 2-1
SVIZZERA - Kobel; Athekame (87' Bajrami), Elvedi, Akanji, Rodriguez (67' Britschgi); Jashari, Freuler; Aebischer (67' Sow), Manzambi, Ndoye (87' Rieder); Amdouni (77' Boteli).
SLOVENIA - Oblak; Drkusic (46' Brekalo), Bijol, Zec, Janza; Matko (65' Begic), Zabukovnik, Karnicnik, Lovric (65' Gnezda Cerin); Sturm (89' Horvat), Vipotnik (80' Celar).
Note: Thermoplan Arena, 13'300 spettatori. Ammoniti: 23' Vipotnik, 27' Zec, 29' Drkusic, 40' Aebischer, 58' Bijol, 79' Janza.