Svizzera, tre su tre: anche la Slovenia si arrende

Dopo appena due minuti, Vipotnik viene lasciato completamente solo in area, si gira e infila la palla nell'angolino. Una doccia gelata. La Slovenia può così giocare la partita che preferisce: difesa compatta e ripartenze. E proprio in una di queste l'ex Chiasso Sturm, con la sua velocità, crea qualche grattacapo alla retroguardia elvetica.

La reazione rossocrociata, però, è immediata. Al 10', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, arriva un regalo gigantesco degli sloveni: dopo una mischia, Janza tocca il pallone e Oblak si lascia sfuggire incredibilmente dalle mani una conclusione lenta e apparentemente innocua. È l'1-1.