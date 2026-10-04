«I mondiali ogni anno? È una cavolata»
Le star svizzere dello sci parlano dei piani della FIS di organizzare quasi ogni anno un Mondiale. Marco Odermatt propone subito un'alternativa.
Le star svizzere dello sci parlano dei piani della FIS di organizzare quasi ogni anno un Mondiale. Marco Odermatt propone subito un'alternativa.
ZURIGO - I piani della FIS di organizzare un Mondiale di sci in ogni anno non olimpico dividono il mondo dello sci. Mentre la federazione austriaca si è chiaramente opposta e Swiss-Ski si è mostrata aperta al dialogo, diverse star elvetiche hanno espresso le proprie perplessità durante la settimana promozionale della federazione.
Loïc Meillard comprende le ragioni economiche della proposta, ma teme che una maggiore frequenza possa ridurre il valore delle medaglie mondiali. Una posizione condivisa da Corinne Suter, secondo la quale ne risentirebbe il prestigio della competizione. Ancora più netto Franjo von Allmen: «Personalmente penso che sia una cavolata, a dire il vero. Questo minimizza completamente il valore di un Mondiale». Lo svizzero preferisce quindi mantenere l'attuale cadenza biennale.
Anche Marco Odermatt è contrario all'idea: «Lo si vede nel ciclismo o nell'hockey. Se ogni anno c'è un Mondiale, il valore diminuisce». Per gli inverni senza rassegna iridata, il nidvaldese propone però un'alternativa: una nuova competizione dal formato compatto, sul modello delle Ultimate Championships dell'atletica.
Secondo Odermatt, un evento del genere potrebbe anche esplorare nuove destinazioni. «Si potrebbe andare in un posto nuovo, per esempio in Cina, Giappone o altrove in Asia. Forse improvvisamente ci sarà uno slalom a Dubai, se è quello che vogliono vedere gli sponsor o la gente». Il campione svizzero precisa di non auspicare necessariamente una gara ufficiale FIS su una pista indoor a Dubai, ma si dice favorevole a sperimentare qualcosa di nuovo.
Prima di pensare a un eventuale nuovo format, per Odermatt il prossimo appuntamento è Sölden, dove nell'ultimo fine settimana di ottobre è previsto il tradizionale avvio di stagione con i giganti femminile e maschile.