In Giappone brinda Marquez

Il 33enne di Cervera ha vinto con esperienza e mestiere. È partito bene, ha “lasciato” a Martin il comando delle operazioni per metà gara per poi, a quattordici giri dalla fine, alla curva 9, piazzare il sorpasso decisivo. Da quel momento ha allungato arrivando a costruirsi un vantaggio comodo da amministrare fino alla fine proprio su Martin.