In Giappone brinda Marquez
Gara perfetta per il campione del mondo in carica
Martin e Bezzecchi sul podio.
Gara perfetta per il campione del mondo in carica
Martin e Bezzecchi sul podio.
MOTEGI - Doppietta preziosa per Marc Marquez, che dopo la Sprint, sul circuito del Motegi si è preso anche il Gran Premio del Giappone.
Il 33enne di Cervera ha vinto con esperienza e mestiere. È partito bene, ha “lasciato” a Martin il comando delle operazioni per metà gara per poi, a quattordici giri dalla fine, alla curva 9, piazzare il sorpasso decisivo. Da quel momento ha allungato arrivando a costruirsi un vantaggio comodo da amministrare fino alla fine proprio su Martin.
Sul podio è salito anche Bezzecchi, riuscito a difendere la terza posizione dagli attacchi di Bastianini.
Il weekend nipponico ha permesso a Marquez di tornare in scia di Martin in classifica generale: ora sono solo due le lunghezze che dividono i due iberici.
In Moto2 ha invece fatto festa Izan Guevara il quale, approfittando dell’ultimo posto di Manuel Gonzalez (stoppato da un problema al via), ha riaperto la corsa al titolo, “salendo” a -10.5 punti in classifica. Secondo posto per Arbolino, che ha preceduto Salac.
In Moto3, infine, David Almansa ha avuto la meglio su Maximo Quiles, al quale ha levato la possibilità di festeggiare il titolo iridato. Terzo posto per Alvaro Carpe.