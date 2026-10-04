«Non avevo più gioia. Me ne pento»

Dopo sette anni all'Arsenal, nell'estate 2025 Wälti era approdata alla Juventus con l'idea di rimanervi fino alla fine della carriera. Dopo nove mesi ha però deciso di tornare in Inghilterra, trasferendosi al Brighton & Hove Albion. «Durante il mio periodo in Italia mi sono chiusa ancora di più», ha raccontato la 33enne, spiegando di essersi sentita apatica e di aver perso parte della sua gioia di vivere. «Col senno di poi me ne pento, perché penso che le persone non siano mai state il problema. Ma semplicemente non riuscivo ad aprirmi».