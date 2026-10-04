«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»
La testimonianza di una famiglia svizzera sfuggita a un incendio divampato questa mattina in un campeggio sul lago di Garda, dove le fiamme hanno coinvolto una ventina di bungalow.
La testimonianza di una famiglia svizzera sfuggita a un incendio divampato questa mattina in un campeggio sul lago di Garda, dove le fiamme hanno coinvolto una ventina di bungalow.
GARDA - «Il nostro unico pensiero era allontanarci dal fuoco e mettere in salvo i nostri bambini». Una famiglia svizzera di quattro persone si trovava nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda quando, poco dopo le 6 di questa mattina, domenica 4 ottobre, è scoppiato un incendio che ha coinvolto una ventina di bungalow.
«Subito tutti fuori!»
La madre ha raccontato a 20 Minuten di essere stata svegliata dal marito, che le ha gridato: «Subito tutti fuori!». In un primo momento non aveva capito cosa stesse accadendo. Poi lui le ha spiegato: «C'è un incendio, sta bruciando la casa mobile accanto alla nostra». La coppia ha preso il necessario ed è uscita con i due figli.
Bungalow in fiamme
«Per noi è stato un grande spavento», ha raccontato la donna. Soltanto pochi minuti prima l'intera famiglia dormiva. Una volta fuori, i quattro sono saliti in auto per raggiungere la reception, ma da lì non sarebbe stato possibile lasciare il campeggio. «Le fiamme nel frattempo si erano propagate ad altre case mobili o bungalow, oltre che ad automobili e alberi».
Solo in seguito sono riusciti a mettersi in salvo. I quattro svizzeri sono rimasti illesi e già in mattinata sono riusciti a ripartire verso la Svizzera.
Una persona ha riportato ustioni gravi
Sul posto sono intervenuti i pompieri di Peschiera del Garda. Secondo un comunicato diramato in tarda mattinata, le fiamme hanno coinvolto 20 bungalow, alcune automobili e parte della vegetazione circostante. Una persona ha riportato ustioni ed è stata affidata al personale sanitario. I pompieri hanno spiegato di aver riportato il rogo sotto controllo, mentre le operazioni proseguono con squadre del comando di Verona e rinforzi da Brescia.
La causa dell'incendio è ancora ignota
Secondo le prime informazioni delle autorità riportate da 20 Minuten, almeno 24 villeggianti sono stati portati in ospedale. I media italiani riferiscono che uno sarebbe in condizioni critiche e sette avrebbero riportato ferite di media gravità. Le operazioni di spegnimento sarebbero state complicate dall'esplosione di bombole di gas. Al momento non sono state fornite indicazioni precise sulle cause dell'incendio.
#Verona, dalle 6 del mattino #vigilidelfuoco al lavoro a Peschiera del Garda per l’incendio in un campeggio: coinvolti 20 bungalow, alcune auto e parte della vegetazione vicina. Fiamme sotto controllo, 5 squadre al lavoro [#4ottobre 10:00] https://t.co/ApZprzWL28— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 4, 2026