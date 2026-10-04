«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»

Bungalow in fiamme

«Per noi è stato un grande spavento», ha raccontato la donna. Soltanto pochi minuti prima l'intera famiglia dormiva. Una volta fuori, i quattro sono saliti in auto per raggiungere la reception, ma da lì non sarebbe stato possibile lasciare il campeggio. «Le fiamme nel frattempo si erano propagate ad altre case mobili o bungalow, oltre che ad automobili e alberi».

Solo in seguito sono riusciti a mettersi in salvo. I quattro svizzeri sono rimasti illesi e già in mattinata sono riusciti a ripartire verso la Svizzera.