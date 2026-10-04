Bellinzona maltrattato dallo Zurigo U21

In campo al Comunale, i granata non hanno disputato una brutta partita; hanno però macchiato la loro prestazione con troppe imprecisioni in difesa. Imprecisioni delle quali gli avversari hanno approfittato per chiudere i conti già nel primo tempo. I biancoblù sono infatti arrivati all'intervallo in vantaggio di tre reti, spinti dai guizzi di Ramic (20'), Trivellin (22') e Isic (37'). In pieno controllo del match, nel finale hanno poi abbellito il tabellino ancora con Ramic.

Le altre due ticinesi impegnate nella categoria, il Paradiso e il Lugano U21, si sono incrociate sabato nel derby. Al Pian Scairolo hanno festeggiato gli uomini di Corrado Cotta (ora quarti in classifica), impostisi 1-0 grazie alla marcatura di Rasic.