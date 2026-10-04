Bellinzona maltrattato dallo Zurigo U21
Sconfitta casalinga per i granata nel decimo turno di campionato
Un gol è bastato al Paradiso per superare il Lugano U21.
Sconfitta casalinga per i granata nel decimo turno di campionato
Un gol è bastato al Paradiso per superare il Lugano U21.
BELLINZONA - Nuova delusione per il Bellinzona che, nella decima giornata di Promotion League, si è arreso 0-4 davanti allo Zurigo U21.
In campo al Comunale, i granata non hanno disputato una brutta partita; hanno però macchiato la loro prestazione con troppe imprecisioni in difesa. Imprecisioni delle quali gli avversari hanno approfittato per chiudere i conti già nel primo tempo. I biancoblù sono infatti arrivati all'intervallo in vantaggio di tre reti, spinti dai guizzi di Ramic (20'), Trivellin (22') e Isic (37'). In pieno controllo del match, nel finale hanno poi abbellito il tabellino ancora con Ramic.
Le altre due ticinesi impegnate nella categoria, il Paradiso e il Lugano U21, si sono incrociate sabato nel derby. Al Pian Scairolo hanno festeggiato gli uomini di Corrado Cotta (ora quarti in classifica), impostisi 1-0 grazie alla marcatura di Rasic.