Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»

Con Samuel il percorso è stato più complicato. L'incrocio maremmano, dal carattere impegnativo, era stato adottato una prima volta, ma le difficoltà di convivenza con un'altra cagnolina lo hanno riportato da Missione Kiwi. Dopo circa un mese e diversi contatti, è arrivata la coppia giusta. «Samu li ha scelti. È stato molto emozionante, anche perché io mi ero legata emotivamente a lui. Eravamo connessi».