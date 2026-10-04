L'IA arriva in soccorso del Telefono Amico
Al momento la consulenza via chat riesce a rispondere solo a un terzo delle richieste
ZURIGO - La consulenza via chat del Telefono Amico è vittima del suo stesso successo: le richieste di aiuto sono talmente tante che il servizio riesce a gestirne solo una parte, tanto che la responsabile del settore online di Zurigo, Eva Haussmann, lancia l'allarme: «Possiamo rispondere solo a circa un terzo delle richieste», dice in dichiarazioni riportate dalla NZZ am Sonntag.
Per far fronte alla situazione il Telefono Amico (raggiungibile anche al numero 143) punta ora su un nuovo alleato: un bot basato sull'intelligenza artificiale (IA), pensato per intervenire quando nessun consulente umano è disponibile. La tecnologia proviene dalla Finlandia e viene già utilizzata lì su una piattaforma di consulenza per giovani, riferisce il domenicale. La Svizzera è il secondo paese europeo a sperimentare questo sistema.
Un aspetto cruciale del progetto riguarda la progettazione del bot. Il Telefono Amico ha voluto che il sistema fosse adattato per rivolgersi anche a un pubblico adulto e che mantenesse una distanza di sicurezza. Il bot punta sulla massima distanza, per evitare che si crei una pericolosa dipendenza. L'obiettivo è chiaro: evitare che chi cerca aiuto sviluppi un legame malsano con l'intelligenza artificiale.
L'iniziativa ha suscitato l'interesse degli esperti. Marisa Tschopp, psicologa e ricercatrice presso la ZHAW, la scuola universitaria professionale di scienze applicate di Zurigo, comprende bene le ragioni che hanno spinto il Telefono Amico a ricorrere all'IA. «Semplicemente abbiamo troppe persone con problemi e troppo poche persone che le aiutino», spiega la specialista alla testata zurighese. In molti casi un bot può agire come un dispositivo capace di calmare temporaneamente chi si trova in difficoltà, aggiunge.