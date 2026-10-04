L'IA arriva in soccorso del Telefono Amico

Un aspetto cruciale del progetto riguarda la progettazione del bot. Il Telefono Amico ha voluto che il sistema fosse adattato per rivolgersi anche a un pubblico adulto e che mantenesse una distanza di sicurezza. Il bot punta sulla massima distanza, per evitare che si crei una pericolosa dipendenza. L'obiettivo è chiaro: evitare che chi cerca aiuto sviluppi un legame malsano con l'intelligenza artificiale.

L'iniziativa ha suscitato l'interesse degli esperti. Marisa Tschopp, psicologa e ricercatrice presso la ZHAW, la scuola universitaria professionale di scienze applicate di Zurigo, comprende bene le ragioni che hanno spinto il Telefono Amico a ricorrere all'IA. «Semplicemente abbiamo troppe persone con problemi e troppo poche persone che le aiutino», spiega la specialista alla testata zurighese. In molti casi un bot può agire come un dispositivo capace di calmare temporaneamente chi si trova in difficoltà, aggiunge.