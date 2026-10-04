«Non c'è sfiducia verso i docenti»

Riguardo ai risultati dell'indagine Pisa, la maestra del comune di Bellach (SO) non nasconde la preoccupazione. «Ci preoccupa davvero che i giovani ottengano risultati sempre peggiori: questo fenomeno si osserva in tutto il mondo», osserva. «E si può anche dire che la Svizzera, nel confronto con le altre nazioni OCSE, è ancora ovunque ai vertici. Trovo degno di nota, tra l'altro, che la Confederazione abbia potuto mantenere il livello nelle scienze naturali. Solo questo varrebbe una notizia.»

Alle critiche sull'aumento delle spese (+70% a livello reale dal 2000) e sul calo delle competenze risponde: «Se si dice semplicemente e in modo generalizzato che i costi sono aumentati massicciamente e che le prestazioni peggiorano, si fa solo polemica. Bisogna differenziare con precisione per cosa vengono impiegati questi soldi: 26 anni or sono la scuola era completamente diversa. Da allora sono state create direzioni e segreterie scolastiche, e gli edifici scolastici e le classi hanno dovuto essere digitalizzati con grande sforzo finanziario. Si sono aggiunti compiti sociali mutati, l'economia esige ormai lingue straniere precoci e competenze digitali, e il carico amministrativo è aumentato. Inoltre dobbiamo gestire una diversità sociale molto maggiore nelle aule».