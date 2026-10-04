Lugano
Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia
Traffico rallentato a Lugano dopo la collisione fra i due veicoli.
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Fonte red
Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia
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Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia
Traffico rallentato a Lugano dopo la collisione fra i due veicoli.
Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia
Traffico rallentato a Lugano dopo la collisione fra i due veicoli.
LUGANO - Un incidente stradale ha coinvolto questo pomeriggio, domenica 4 ottobre, un bus e un'auto a Lugano. Lo scontro è avvenuto alla fine di Corso Elvezia, all'incrocio con Viale Carlo Cattaneo.
Al momento le informazioni sulla dinamica dell'incidente sono ancora frammentarie e non è noto se vi siano persone rimaste ferite. Il sinistro sta però causando disagi al traffico.
Sul posto è intervenuta la Polizia per gli accertamenti del caso.
Articolo in aggiornamento...
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