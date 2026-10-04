L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita
Incidente nel primo pomeriggio di domenica, la conducente è rimasta incastrata nell'abitacolo
Incidente nel primo pomeriggio di domenica, la conducente è rimasta incastrata nell'abitacolo
CAMORINO - Una donna è rimasta ferita in un incidente avvenuto poco dopo le 14 allo svincolo di Bellinzona-Sud dell'autostrada A2, lungo la curva d’accesso in direzione di Lugano. Per ragioni ancora da chiarire, la vettura è uscita di strada e ha urtato il guardrail laterale, finendo la sua corsa ribaltata sul tetto.
La conducente è rimasta intrappolata nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Bellinzona, che l’hanno liberata con l’attrezzatura specifica in collaborazione con i soccorritori dell’ambulanza di Bellinzona.
La donna, che avrebbe riportato ferite di media gravità, è stata trasportata in ospedale.
Sul luogo dell’incidente è giunta anche la Polizia cantonale, che ha chiuso l'accesso autostradale per oltre un'ora, così da consentire le operazioni di soccorso e di recupero del veicolo. L’auto è stata infine rimossa dal servizio di soccorso stradale.