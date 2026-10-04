L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita

CAMORINO - Una donna è rimasta ferita in un incidente avvenuto poco dopo le 14 allo svincolo di Bellinzona-Sud dell'autostrada A2, lungo la curva d’accesso in direzione di Lugano. Per ragioni ancora da chiarire, la vettura è uscita di strada e ha urtato il guardrail laterale, finendo la sua corsa ribaltata sul tetto.