Cerca e trova immobili
Segnalaci
SCI ALPINO

«Se faccio le scale o una discesa mi tremano le gambe»

Chikungunya e Parvovirus B19, Goggia in ginocchio
«Se faccio le scale o una discesa mi tremano le gambe»
IMAGO / LaPresse
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+1
«Se faccio le scale o una discesa mi tremano le gambe»
Chikungunya e Parvovirus B19, Goggia in ginocchio
L'italiana ha problemi a livello neurologico.
SPORT: Risultati e classifiche

BERGAMO - Due virus uno dopo l’altro hanno distrutto la quotidianità di Sofia Goggia che, in pochi giorni, è passata dal raduno sulle montagne argentine alla tranquillità - sofferta - nella sua casa bergamasca. Da una stagione da affrontare con ambizione a un presente complicato anche solo per le piccole cose: la 33enne campionessa azzurra ha raccontato di star vivendo un’“avventura” della quale avrebbe fatto volentieri a meno.

«Potrei non essere più in questa situazione tra dieci giorni, come invece potrei esserlo ancora tra sei mesi - ha raccontato al Corriere dello sport - devo adattarmi e accettarmi. Ho preso il primo virus da una zanzara infetta e ho avuto la Chikungunya, che è simile alla Dengue. Era luglio e pensavo fosse per il caldo, invece, grazie agli esami del sangue, sono riusciti a ricostruire cosa sia successo. Poi, sulla coda di quello, ho preso anche questo Parvovirus B19, che di solito colpisce i bambini piccoli, ma se lo fai in età adulta ti distrugge. Quest’ultimo, infatti, mi ha causato problemi a livello neurologico, tanti tremori, difficoltà nella parola e impossibilità di fare le scale. Ancora adesso, se faccio una discesa camminando, a un certo punto iniziano a tremarmi le gambe. Non dipende dal mio controllo, per cui non posso nemmeno sforzarmi per recuperare».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
chikungunyamalattie viraliparvovirus b19scisofia goggiasport
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa
LIVE
VAUD
1 gior
1
38

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa

Scontro auto-camion sull'A2, interviene la Rega
LIVE
COLDRERIO
2 gior

Scontro auto-camion sull'A2, interviene la Rega

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve
LIVE
CANTONE
1 gior

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne
LIVE
COLDRERIO
1 gior

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne

Incidente sull'A2, 73enne in pericolo di morte
LIVE
COLDRERIO
2 gior

Incidente sull'A2, 73enne in pericolo di morte

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior
13
38

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»
LIVE
CANTONE
1 gior
41
63

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»
LIVE
ALTO MALCANTONE
12 ore
28
204

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video
LIVE
GRONO
2 gior

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video

Furto con scasso in un garage di Noranco: in manette tre 20enni
LIVE
PAMBIO-NORANCO
2 gior
32
58

Furto con scasso in un garage di Noranco: in manette tre 20enni

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»
LIVE
MASSAGNO
2 gior
49
52

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»

«La mia salute non c'entra nulla»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
52
83

«La mia salute non c'entra nulla»

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese
LIVE
SPAGNA / CANTONE
14 ore
2
14

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano
LIVE
ITALIA
1 gior
20
29

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano

C'è Gianni Morandi e si festeggia l'autunno
LIVE
AGENDONE
2 gior
16

C'è Gianni Morandi e si festeggia l'autunno

Un giorno che cambia la vita
LIVE
CANTONE
14 ore
12

Un giorno che cambia la vita

Mendrisio nel caos dopo l'incidente sulla A2: «Qui è tutto fermo»
LIVE
TRAFFICO
2 gior
10
37

Mendrisio nel caos dopo l'incidente sulla A2: «Qui è tutto fermo»

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
2 gior

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte

Ottanta pecore precipitano da una parete rocciosa
LIVE
GRIGIONI
2 gior
12
50

Ottanta pecore precipitano da una parete rocciosa

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»
LIVE
LUGANO
3 gior
51
102

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
10 ore
6
20

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita
LIVE
CAMORINO
6 ore
4
19

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita

Nel traffico di una serata da dimenticare, un furgone prende fuoco all'improvviso
LIVE
MELIDE
2 gior
6
19

Nel traffico di una serata da dimenticare, un furgone prende fuoco all'improvviso

La coda di Haaland finisce in Tribunale
LIVE
CALCIO
3 gior
1
17

La coda di Haaland finisce in Tribunale

Strade sommerse, auto trascinate in mare e un morto: «È davvero spaventoso»
LIVE
CRETA
2 gior
13

Strade sommerse, auto trascinate in mare e un morto: «È davvero spaventoso»

Dall'ossessione per la coda del Gottardo alla creazione di un'app
LIVE
SAN GOTTARDO
2 gior
30
34

Dall'ossessione per la coda del Gottardo alla creazione di un'app

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne
LIVE
SERRAVALLE
7 ore
1
26

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne

Trattamento stazionario per il 25enne matricida
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Trattamento stazionario per il 25enne matricida

Occhio all’acceleratore, il piede pesante si paga
LIVE
CANTONE
2 gior
19

Occhio all’acceleratore, il piede pesante si paga

Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
4 gior
34
72

Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore

Draghi: «L'UE guardi all'esempio della Svizzera»
LIVE
ZURIGO
3 gior
9
46

Draghi: «L'UE guardi all'esempio della Svizzera»

L'Oman aveva vietato il volo al co-pilota della FlyDubai
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
2
14

L'Oman aveva vietato il volo al co-pilota della FlyDubai

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez
LIVE
GRIGIONI
3 ore

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez

L'addio di Wawrinka apre importanti scenari a Sinner
LIVE
TENNIS
2 gior
3
7

L'addio di Wawrinka apre importanti scenari a Sinner

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos
LIVE
LUCERNA
8 ore
10
54

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia
LIVE
LUGANO
8 ore
2
24

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia

Chiamate indesiderate, già 148 milioni quelle trattate in Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
7

Chiamate indesiderate, già 148 milioni quelle trattate in Svizzera

I Sette della vergogna
LIVE
STATI UNITI
3 gior

I Sette della vergogna

Da Mirante a Savoia: la squadra di Avanti con Ticino&Lavoro per il Governo
LIVE
CANTONE
1 gior
56
141

Da Mirante a Savoia: la squadra di Avanti con Ticino&Lavoro per il Governo

Truffa milionaria, impresario a giudizio per un maxi raggiro
LIVE
LOCARNO
3 gior
27
41

Truffa milionaria, impresario a giudizio per un maxi raggiro

Dopo Lugano, anche la Corte di Londra dà ragione al broker dei vip
LIVE
LUGANO/LONDRA
2 gior
12

Dopo Lugano, anche la Corte di Londra dà ragione al broker dei vip

Jacques Moretti dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica
LIVE
VALLESE
1 gior
41
94

Jacques Moretti dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica

La Svizzera giocherà su un terreno in condizioni deplorevoli: «Non è una novità»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
9
16

La Svizzera giocherà su un terreno in condizioni deplorevoli: «Non è una novità»

Skoda richiama 1,7 milioni di auto: possibile problema allo sterzo
LIVE
MONDO
2 gior
1
5

Skoda richiama 1,7 milioni di auto: possibile problema allo sterzo

Viva dopo due iniezioni letali ma «in condizioni gravi»
LIVE
STATI UNITI
3 gior
5
18

Viva dopo due iniezioni letali ma «in condizioni gravi»

Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano
LIVE
HCAP
1 gior
27
52

Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano

Christa Pike priva di conoscenza e attaccata al respiratore
LIVE
STATI UNITI
2 gior
10
31

Christa Pike priva di conoscenza e attaccata al respiratore

ULTIME NOTIZIE SPORT
Il Bellinzona piange ancora
LIVE
PROMOTION LEAGUE
4 ore
12
23

Il Bellinzona piange ancora

Un quarto d'ora orrido e il Lugano affonda
LIVE
HCL
6 ore
37
70

Un quarto d'ora orrido e il Lugano affonda

«Non avevo più gioia. Me ne pento»
LIVE
NAZIONALE FEMMINILE
6 ore
2

«Non avevo più gioia. Me ne pento»

Verstappen padrone di un GP pazzo
LIVE
FORMULA 1
10 ore
7
6

Verstappen padrone di un GP pazzo

«I mondiali ogni anno? È una cavolata»
LIVE
SCI ALPINO
12 ore
1
15

«I mondiali ogni anno? È una cavolata»

Marquez implacabile
LIVE
MOTOMONDIALE
14 ore
19
15

Marquez implacabile

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos
LIVE
NATIONS LEAGUE
23 ore
9
43

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos

Svizzera, tre su tre: anche la Slovenia si arrende
LIVE
NAZIONALE
23 ore
6
28

Svizzera, tre su tre: anche la Slovenia si arrende

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone
LIVE
HCAP
1 gior
5
72

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone

Vollering si prende anche gli Europei, bronzo per Marlen Reusser
LIVE
CICLISMO
1 gior
2

Vollering si prende anche gli Europei, bronzo per Marlen Reusser