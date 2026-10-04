«Se faccio le scale o una discesa mi tremano le gambe»
Chikungunya e Parvovirus B19, Goggia in ginocchio
L'italiana ha problemi a livello neurologico.
Chikungunya e Parvovirus B19, Goggia in ginocchio
L'italiana ha problemi a livello neurologico.
BERGAMO - Due virus uno dopo l’altro hanno distrutto la quotidianità di Sofia Goggia che, in pochi giorni, è passata dal raduno sulle montagne argentine alla tranquillità - sofferta - nella sua casa bergamasca. Da una stagione da affrontare con ambizione a un presente complicato anche solo per le piccole cose: la 33enne campionessa azzurra ha raccontato di star vivendo un’“avventura” della quale avrebbe fatto volentieri a meno.
«Potrei non essere più in questa situazione tra dieci giorni, come invece potrei esserlo ancora tra sei mesi - ha raccontato al Corriere dello sport - devo adattarmi e accettarmi. Ho preso il primo virus da una zanzara infetta e ho avuto la Chikungunya, che è simile alla Dengue. Era luglio e pensavo fosse per il caldo, invece, grazie agli esami del sangue, sono riusciti a ricostruire cosa sia successo. Poi, sulla coda di quello, ho preso anche questo Parvovirus B19, che di solito colpisce i bambini piccoli, ma se lo fai in età adulta ti distrugge. Quest’ultimo, infatti, mi ha causato problemi a livello neurologico, tanti tremori, difficoltà nella parola e impossibilità di fare le scale. Ancora adesso, se faccio una discesa camminando, a un certo punto iniziano a tremarmi le gambe. Non dipende dal mio controllo, per cui non posso nemmeno sforzarmi per recuperare».