«Dopo 19 anni Chiara ha il diritto di riposare in pace»

«Per noi vale quello che ci ha detto la sentenza dello Stato italiano. Quando la giustizia italiana ci dirà qualcos'altro, noi ne prenderemo atto» hanno spiegato a Verissimo su Canale 5. «Abbiamo fatto 5 processi durati 8 anni, e sono lunghi» ha ricordato Giuseppe. «Non è che ci intestardiamo. Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto» però «non è che perché una procura fa un'indagine, allora si accende la lampadina e uno cambia idea». E di certo non è perché dovrebbero restituire il risarcimento deciso nella sentenza di condanna di Stasi che hanno questa idea. I soldi (su cui hanno fatto «una transazione con una cifra inferiore per andare incontro» alla madre di Alberto) sono tutti in un conto corrente.

Piuttosto, lui e la moglie sono feriti dal circo mediatico che è «pesante» e che va avanti da un anno e mezzo, «ogni giorno, tutti i giorni», tanto che il sindaco di Garlasco ha istituito il divieto d'accesso ai non residenti nella via dove abitano, per evitare giornalisti e telecamere fissi davanti a casa. E sono «umiliati» dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche con Marco, che a Garlasco non vive più». Anzi, più che dalle intercettazioni, «dal fatto che siano diventate di dominio pubblico in tv e sui giornali». Colpiti e feriti, dunque, dalle insinuazioni su Chiara «come se fosse lei la colpevole» «sporcando» la sua memoria con cose che «la Procura di Pavia poteva smorzare». È stata una «pugnalata», aggiungono Rita e Giuseppe, leggere «su un settimanale che Marco Poggi è tornato a Garlasco di notte a uccidere tua sorella», Ormai Marco «non è un ragazzo» ma «questo non è facile da reggere» ha osservato la madre di Chiara. Anche a lui pensano. «Ci siamo trovati a dover combattere per nostra figlia e per lui, per garantirgli la serenità» ha spiegato Giuseppe.