Il caldo ha pesato sulla caccia: non è stato raggiunto il piano di abbattimento

Per il camoscio si è passati dai 463 capi del 2025 ai 501 di quest'anno: 254 maschi adulti, 162 femmine adulte e 85 anzelli di un anno e mezzo. Le catture maggiori sono state registrate nel Locarnese, in Leventina e in Valle Maggia. Il totale resta inferiore al piano di abbattimento, fissato a 800 capi. Il bilancio attribuisce il lieve aumento soprattutto alle condizioni meteorologiche favorevoli dell'8 settembre, giornata dedicata alla cattura del maschio adulto.

In calo il numero di cervi abbattuti: 1'882 contro i 2'163 dell'anno precedente. Nel dettaglio, si contano 972 maschi, 675 femmine e 235 cerbiatti. Il dato rimane comunque del 10% superiore alla media del periodo 2020-2024. Poiché il piano di abbattimento non è stato raggiunto, è prevista una caccia tardo-autunnale da metà novembre a fine dicembre. Potranno parteciparvi, a un prezzo maggiorato, anche cacciatori che non hanno acquistato l'autorizzazione alla caccia alta.