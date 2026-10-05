Stalking, il governo dovrà tenere gli occhi aperti

Aspetti critici da rivedere

Fatte queste, necessarie, premesse, possiamo tornare al dibattito. L'articolo in vigore, ha sottolineato Soldati, «presenta infatti degli aspetti critici che a mio modo di vedere dovranno essere prima o poi rivisti. In particolare, è noto che l'alto tasso di recidività dello stalking, circa per il 50% dei casi, e il suo impatto nella vita della vittima deve far sì che esso debba essere un reato perseguibile d'ufficio e non su querela di parte». E, ha proseguito, «ricordo che i dati dimostrano che spesso lo stalking è il preludio di ulteriori atti più estremi, quale l'omicidio e atti, altri atti gravi nei confronti della vittima».

«Lo stalking può togliere a una persona la libertà di vivere serenamente. Significa aver paura di uscire, di rispondere al telefono, di tornare a casa», ha spiegato Simona Genini, co-firmataria dell’iniziativa e co-relatrice del rapporto. «Significa sentirsi controllati e non riuscire più a sentirsi al sicuro. La gravità di questi comportamenti risiede nella loro insistenza. Gesti che, presi singolarmente, possono apparire di poco conto, diventano nel tempo una persecuzione capace di condizionare profondamente la vita di una persona».