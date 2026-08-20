Chiudere i battenti dopo 25 anni: «Abbiamo visto clienti piangere sapendo che andiamo via»

Una vita di lavoro e un intervento al cuore

«Dispiace davvero molto, ma è arrivato il momento di godersi la pensione», ci dice Ada. «A dire la verità io non sono contenta di lasciare, perché qui abbiamo costruito la nostra vita. Però sono stanca, faccio 16-17 ore di lavoro al giorno, dal mattino alle 5 fino alla sera alle 21».

«In tutti questi anni abbiamo fatto a stento tre settimane di vacanza», aggiunge il 75enne, conosciuto in paese come "Michelino". E a pesare sono anche alcuni problemi di salute. «Ho dovuto sottopormi a un intervento al cuore…ho fatto il bypass. E sono sette mesi che mia moglie lavora praticamente da sola».