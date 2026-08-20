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Chiudere i battenti dopo 25 anni: «Abbiamo visto clienti piangere sapendo che andiamo via»

Fine dell’attività per i proprietari di un ristorante-bar storico di Biasca: l’Alpino. Dopo il furto subito lo scorso anno e qualche problema di salute, Michelangelo e Ada Sinopoli si godranno finalmente la pensione.
Chiudere i battenti dopo 25 anni: «Abbiamo visto clienti piangere sapendo che andiamo via»
Tio.ch
di Simona Roberti-MaggioreGiornalista
Chiudere i battenti dopo 25 anni: «Abbiamo visto clienti piangere sapendo che andiamo via»
Fine dell’attività per i proprietari di un ristorante-bar storico di Biasca: l’Alpino. Dopo il furto subito lo scorso anno e qualche problema di salute, Michelangelo e Ada Sinopoli si godranno finalmente la pensione.

BIASCA - Tanti sorrisi. E anche qualche lacrima. Dopo 25 anni Michelangelo e Ada Sinopoli si apprestano a chiudere i battenti dell’Alpino, storico ristorante-bar di Biasca.

I due interromperanno definitivamente l’attività il 22 agosto, lui a 75 anni e lei a 64. E anche se la parola “fine” per l’Alpino non è ancora arrivata (già da settembre ci sarà una nuova gestione), la malinconia è nell’aria. 

Una vita di lavoro e un intervento al cuore
«Dispiace davvero molto, ma è arrivato il momento di godersi la pensione», ci dice Ada. «A dire la verità io non sono contenta di lasciare, perché qui abbiamo costruito la nostra vita. Però sono stanca, faccio 16-17 ore di lavoro al giorno, dal mattino alle 5 fino alla sera alle 21». 

«In tutti questi anni abbiamo fatto a stento tre settimane di vacanza», aggiunge il 75enne, conosciuto in paese come "Michelino". E a pesare sono anche alcuni problemi di salute. «Ho dovuto sottopormi a un intervento al cuore…ho fatto il bypass. E sono sette mesi che mia moglie lavora praticamente da sola».

Insieme fin da giovanissimi
Intanto la fine di questo capitolo fa riaffiorare un’infinità di ricordi. «Siamo cresciuti insieme e abbiamo sempre lavorato insieme», racconta Ada. «Ci siamo conosciuti in Calabria quando avevo 14 anni. Poi ci siamo sposati e siamo venuti a vivere qui in Ticino. Dopo 22 anni di lavoro come dipendenti in un altro ristorante abbiamo fatto il grande passo e abbiamo preso in mano l’Alpino». 

Ma cosa mancherà di più ai clienti? «Il mio cordon bleu», dice Ada con gli occhi che brillano. «Io sono conosciuta in tutta la zona per il cordon bleu, dalle valli fino a oltre Bellinzona. E, durante il carnevale, mancheranno le mie polpette». «E la mia tartare», aggiunge Michelino.

«C'è chi ha pianto sapendo che ce ne andiamo»
Detto questo, al di là dei piatti forti, sarà l'assenza dei due coniugi a lasciare il vero vuoto. «Ho visto tante persone piangere sapendo che andiamo via», dice Ada, commossa.  

In 25 anni, però, non sempre le cose sono filate lisce. Molte dinamiche sono cambiate...e non sempre in positivo. 
«Ai tempi i clienti erano signori. Avevano una signorilità tremenda. Adesso vedi solo casini, tanti giovani irrispettosi», commenta Michele. «Recentemente, mentre stavo aprendo il locale alle 5.30 del mattino, dei ragazzi ci hanno rubato una sedia come se nulla fosse», gli fa eco Ada. 

Il furto in pieno giorno
E lo scorso anno la coppia ha subito una violazione ben più grave. Un pomeriggio di luglio un uomo e una donna si sono recati al ristorante e, distraendo “Michelino”, sono riusciti a impossessarsi del portafogli contenente il fondo cassa. Il furto era stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza e aveva scatenato l'indignazione dei nostri lettori.

«Alla fine quei criminali sono riusciti a portar via circa 1’000 franchi», spiega il 75enne. «Che io sappia non sono mai stati rintracciati, ma non si sono più ripresentati in zona». 

Per i Sinopoli, però, non ci sono stati particolari strascichi. «È rimasto l’amaro in bocca, ma non siamo stati influenzati dall'accaduto a livello di ansia o senso di insicurezza. Il ragionamento che ho fatto è stato: vorrà dire che lavoreremo qualche giorno in più per recuperare», conclude Michelangelo.

Ora, però, è tempo di spegnere i fornelli e posare i grembiuli. Inizia il meritato riposo.

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