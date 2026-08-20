Al Cavèa si riavvolge il nastro: Schneeby DJ riporta in pista gli anni ’80

Le canzoni di quell'epoca continuano a far ballare ed emozionare intere generazioni. Qual è il loro segreto?

«Credo sia l’equilibrio tra immediatezza, energia ed emozione. Ci sono melodie riconoscibili, ritornelli forti e sonorità molto caratterizzate: bastano poche note per ritrovare un ricordo o un momento della propria vita. Ma non è soltanto nostalgia. Quelle produzioni hanno ancora una grande forza sonora e continuano a influenzare pop, dance ed elettronica. Riescono quindi a parlare sia a chi quegli anni li ha vissuti, sia ai più giovani».

Cos'hai preparato per il pubblico del Cavèa? Solo grandi classici o ci sarà anche qualche sorpresa?

«Non sarà una semplice successione di hit. Herbert Pacton proporrà la sua selezione, DJ Ciao Amore un set di musica italiana interamente su vinile e io porterò Rewind 80s, dove musica e videoclip tornano a fondersi. Ci saranno ovviamente i grandi classici, ma anche brani meno scontati, versioni particolari e videoclip originali dell’epoca». La serata nasce in collaborazione con Radio Gwendalyn e Simple 80s e sarà trasmessa anche in diretta radio.