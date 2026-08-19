Residenze creative per scrittori: al via il concorso
I vincitori riceveranno un contributo mensile e potranno soggiornare nella località nei mesi di maggio o giugno
MAGGIA - È aperto da oggi, mercoledì 19 agosto, il bando di concorso per due residenze creative in ambito letterario a Maggia, ciascuna della durata di un mese.
Con questa iniziativa il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), attraverso l'Ufficio del sostegno alla cultura, punta a favorire il dialogo tra i candidati selezionati e il territorio ospitante, promuovendo lo scambio culturale.
Il concorso è aperto a scrittori e scrittrici svizzeri maggiorenni, oppure domiciliati in Svizzera da almeno 5 anni. Chi verrà selezionato riceverà un'indennità giornaliera per le spese di sostentamento, equivalente a un contributo mensile di 2'000 franchi, e potrà soggiornare presso la Residenza Sotto le Piazze a Maggia dal 1° al 30 maggio oppure dal 1° al 30 giugno 2027.
Per candidarsi occorre inviare una lettera di motivazione; il proprio curriculum vitae, con l'indicazione di borse di studio precedenti, residenze, premi e pubblicazioni, accompagnato da una copia di un documento di identità; la descrizione del progetto che si intende realizzare durante la residenza, con l'indicazione del periodo scelto (maggio o giugno).
Le candidature vanno inviate in formato digitale all'indirizzo mail decs-sc@ti.ch, con oggetto "Bando Maggia - Maggio" (1°-30 maggio 2027) oppure "Bando Maggia - Giugno" (1°-30 giugno 2027). Il termine per l'inoltro delle candidature è fissato al 2 novembre 2026, mentre l'esito del concorso sarà comunicato ai partecipanti il 10 dicembre prossimo.
La selezione sarà affidata a un comitato composto da esperti e rappresentanti delle istituzioni. Ai candidati scelti sarà richiesta la disponibilità a partecipare a una lettura o a un incontro pubblico, oltre alla consegna del progetto realizzato, che potrà essere pubblicato nella collana dei Quaderni della Divisione. Al termine del periodo di residenza, sarà infine richiesta la redazione di un breve rapporto sull'esperienza vissuta.