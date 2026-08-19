Residenze creative per scrittori: al via il concorso

La selezione sarà affidata a un comitato composto da esperti e rappresentanti delle istituzioni. Ai candidati scelti sarà richiesta la disponibilità a partecipare a una lettura o a un incontro pubblico, oltre alla consegna del progetto realizzato, che potrà essere pubblicato nella collana dei Quaderni della Divisione. Al termine del periodo di residenza, sarà infine richiesta la redazione di un breve rapporto sull'esperienza vissuta.