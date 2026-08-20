Neutralità alla ticinese

Tra neutralità e slogan

La questione ha fatto discutere molto anche tra i lettori di Tio.ch. Da una parte c'è chi sostiene, in modo provocatorio, che «quando la Nato dichiarerà guerra alla Russia, e noi ne faremo parte, gli svizzero-tedeschi capiranno». Dall'altra c'è chi parla di «neutralità, ma con i piedi per terra. Non credo serva votare per blindare ulteriormente la neutralità» perché «se mai la Svizzera venisse aggredita da una nazione appena più grande e dotata di munizioni e tecnologia militare all’avanguardia, probabilmente non resisteremmo molto a lungo». E poi chi sostiene che «invece di chiedersi chi “pilota” i sondaggi o come mai gli svizzero-tedeschi non capiscono, bisognerebbe chiedersi perché siamo gli unici in tutta la Svizzera ad approvare questa inutile iniziativa».