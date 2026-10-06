Criminalità minorile, come intervenire prima che sia troppo tardi?

A moderare il dibattito sarà Sharon Bernardi (RSI). Parteciperanno Fabiola Gnesa della Magistratura dei minorenni, Fabrizio Sirica, presidente del PS Ticino e deputato in Gran Consiglio, Giovanni Capoferri, deputato del Centro e presidente del Rabadan, Marco Coppola, direttore di Radix Svizzera italiana, e Alain Bühler, capogruppo UDC in Gran Consiglio. Previsto anche un intervento del sindaco di Mendrisio Samuele Cavadini.

Anche il pubblico avrà occasione per intervenire con le proprie domande. L'intento degli organizzatori è creare un confronto pluralista capace di coinvolgere direttamente i giovani, dando loro l'occasione di dialogare con chi prende decisioni e con chi opera quotidianamente sul territorio.