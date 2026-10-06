Criminalità minorile, come intervenire prima che sia troppo tardi?
Una conferenza-dibattito nata su iniziativa del Consiglio dei Giovani Momò: «Quando si sbaglia strada» è in programma il 22 ottobre.
MENDRISIO - Come evitare che un giovane imbocchi la strada della criminalità? E quali strumenti possono entrare in gioco prima che venga commesso un reato? Sono le domande al centro di «Quando si sbaglia strada - prevenire la criminalità minorile, costruire nuove opportunità», la conferenza-dibattito organizzata dal Consiglio dei Giovani Momò per giovedì 22 ottobre alle 18.30 nella Sala polivalente SUPSI di Mendrisio.
La serata proverà a guardare oltre il singolo fatto di cronaca e la risposta successiva al reato, mettendo al centro prevenzione e intervento precoce, ma anche responsabilizzazione e reinserimento. A confrontarsi saranno rappresentanti delle istituzioni e della politica insieme a professionisti attivi sul territorio.
A moderare il dibattito sarà Sharon Bernardi (RSI). Parteciperanno Fabiola Gnesa della Magistratura dei minorenni, Fabrizio Sirica, presidente del PS Ticino e deputato in Gran Consiglio, Giovanni Capoferri, deputato del Centro e presidente del Rabadan, Marco Coppola, direttore di Radix Svizzera italiana, e Alain Bühler, capogruppo UDC in Gran Consiglio. Previsto anche un intervento del sindaco di Mendrisio Samuele Cavadini.
Anche il pubblico avrà occasione per intervenire con le proprie domande. L'intento degli organizzatori è creare un confronto pluralista capace di coinvolgere direttamente i giovani, dando loro l'occasione di dialogare con chi prende decisioni e con chi opera quotidianamente sul territorio.