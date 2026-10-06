Una cena per il Burkina Faso
A Bellinzona una serata a sostegno di Helga for Africa
A Bellinzona una serata a sostegno di Helga for Africa
BELLINZONA - Una serata conviviale per stare insieme, ma anche per sostenere i progetti di solidarietà in Burkina Faso. È questo lo spirito della cena benefica organizzata a favore di Helga for Africa, in programma sabato 17 ottobre 2026, alle 19, al Ristorante Montebello di Bellinzona, in via Cimitero 3A.
L'iniziativa propone una cena completa dal sapore autunnale, con un aperitivo di benvenuto seguito da crespelle con ricotta e spinaci, quindi il piatto principale: roast-beef di cervo con salsa ai funghi, accompagnato da spätzli, cavolo rosso, cavolini di Bruxelles e castagne. Per chi preferisce un'alternativa senza carne è previsto un polpettone di verdure con gli stessi contorni. A chiudere la serata sarà una torta di castagne con gelato alla vaniglia.
Il costo è di 80 franchi a persona e comprende anche una bottiglia di vino e una di acqua ogni quattro persone, oltre al caffè. È inoltre possibile richiedere un menu per bambini.
Ma il vero protagonista della serata sarà naturalmente l'aspetto solidale: il ricavato verrà devoluto a Helga for Africa, associazione impegnata nel sostegno di progetti in Burkina Faso.
Dietro Helga for Africa non c’è soltanto una raccolta fondi. C’è una donna che ha scelto di mettersi in gioco in prima persona, raggiungendo il Burkina Faso e trasformando la volontà di aiutare in qualcosa di concreto.
Helga conosce i volti, le storie e le difficoltà delle persone che sostiene. Torna personalmente in Burkina Faso, segue i progetti sul posto e cerca di fare in modo che gli aiuti e i padrinati arrivino là dove sono realmente necessari.
Ma c’è un aspetto meno visibile del suo impegno.
Per poter aiutare bisogna anche potersi muovere, raggiungere luoghi e persone, mantenere una casa sul posto e affrontare tante piccole e grandi spese indispensabili. L’automobile, la sua manutenzione, la casa, il guardiano e altre necessità quotidiane hanno un costo.
E sono spese che Helga, fino ad oggi, ha cercato di sostenere attraverso i propri risparmi, con una scelta precisa: non utilizzare per queste necessità il denaro destinato ai padrinati e agli aiuti.
È proprio conoscendo questo lato meno raccontato della sua attività che è nata l’idea di darle una mano.
Per partecipare è necessaria la prenotazione. È possibile riservare il proprio posto telefonando allo 091 825 83 95 oppure scrivendo a info@ristorantemontebello.ch.