Una cena per il Burkina Faso

L'iniziativa propone una cena completa dal sapore autunnale, con un aperitivo di benvenuto seguito da crespelle con ricotta e spinaci, quindi il piatto principale: roast-beef di cervo con salsa ai funghi, accompagnato da spätzli, cavolo rosso, cavolini di Bruxelles e castagne. Per chi preferisce un'alternativa senza carne è previsto un polpettone di verdure con gli stessi contorni. A chiudere la serata sarà una torta di castagne con gelato alla vaniglia.