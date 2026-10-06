Lavori a Breno, otto notti di sbarramenti all'incrocio inferiore

Lo sbarramento completo dei veicoli sarà in vigore da lunedì 12 ottobre alle 20.30 a venerdì 16 ottobre alle 5 (quattro notti) e da lunedì 19 ottobre alle 20.30 a venerdì 23 ottobre alle 5 (altre quattro notti). Le chiusure dureranno circa otto ore e mezza per notte.