Lavori a Breno, otto notti di sbarramenti all'incrocio inferiore
La circolazione sarà deviata e Breno resterà accessibile solo tramite Gravesano-Arosio durante i lavori notturni.
BRENO - Otto notti di chiusura al traffico per consentire il rinnovo della pavimentazione all'incrocio inferiore dell'abitato di Breno, nell'Alto Malcantone. Lo comunica il Dipartimento del territorio.
Lo sbarramento completo dei veicoli sarà in vigore da lunedì 12 ottobre alle 20.30 a venerdì 16 ottobre alle 5 (quattro notti) e da lunedì 19 ottobre alle 20.30 a venerdì 23 ottobre alle 5 (altre quattro notti). Le chiusure dureranno circa otto ore e mezza per notte.
I lavori interesseranno l'intersezione delle strade cantonali in direzione Miglieglia-Novaggio, Aranno-Cademario e Arosio-Gravesano. Durante gli sbarramenti Breno resterà raggiungibile unicamente dalla strada Gravesano-Arosio. Miglieglia e Novaggio, invece, non potranno essere raggiunte né da Arosio né da Cademario-Aranno: chi viaggia da e verso i due Comuni dovrà transitare da Agno-Caslano.
Il Dipartimento invita gli utenti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea, a seguire le deviazioni indicate e ad attenersi alle disposizioni degli agenti presenti sul posto.