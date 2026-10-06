Insediato il quarto Consiglio delle bambine e dei bambini
Iniziative e eventi in programma per promuovere l'autonomia e il diritto al gioco tra i più giovani.
Iniziative e eventi in programma per promuovere l'autonomia e il diritto al gioco tra i più giovani.
MENDRISIO - Quattordici giovani consiglieri per dare voce alle nuove generazioni nella vita della città. Martedì 6 ottobre si è insediato ufficialmente, alla presenza del Municipio, il quarto Consiglio delle bambine e dei bambini di Mendrisio.
Le consigliere e i consiglieri, provenienti da diverse sedi scolastiche del Mendrisiotto, sono stati eletti nelle classi terze e quarte elementari delle sedi dell'Istituto scolastico di Mendrisio e dei suoi quartieri. Nella sala del Consiglio comunale hanno ricevuto gli attestati firmati dal sindaco Samuele Cavadini e resteranno in carica per due anni.
L'iniziativa, coordinata dal Dicastero Socialità e pari opportunità attraverso l'Ufficio famiglie e giovani, in collaborazione con il Dicastero Formazione e servizi di accudimento e l'Istituto scolastico, punta a coinvolgere direttamente i più giovani nelle questioni che riguardano la comunità.
«Vorrei che le bambine e i bambini di questo Consiglio si sentissero liberi di dirci come vivono Mendrisio e come vorrebbero cambiarla, anche mettendo in discussione le nostre abitudini», afferma Daniele Caverzasio, capo del Dicastero Socialità e pari opportunità. «Sono già oggi parte della comunità e il loro punto di vista deve trovare spazio nelle scelte che li riguardano».
Secondo Caverzasio, agli adulti spetta il compito di ascoltare, valutare seriamente le proposte e spiegare con chiarezza quale seguito possano avere. L'obiettivo è favorire «una città in cui giocare, incontrarsi e muoversi con maggiore autonomia: una città più vivibile per tutte e tutti».
Mendrisio ha aderito nel giugno del 2020 al modello internazionale «La città delle bambine e dei bambini», entrando in una rete che, secondo il Comune, comprende circa 200 città nel mondo. Il progetto è nato a Fano nel maggio del 1991 ed è stato ideato e coordinato dal pedagogista e ricercatore Francesco Tonucci. Fondato sui principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, propone di assumere il punto di vista dei bambini come riferimento nella progettazione della città, con particolare attenzione ad autonomia, inclusione e qualità della vita.
Il tema sarà inoltre al centro di tre eventi in programma a Mendrisio dal 16 al 22 ottobre 2026, organizzati dall'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani del Dipartimento della sanità e della socialità e dalla Città. Gli appuntamenti, destinati a genitori, operatori, docenti e altre persone interessate, saranno dedicati all'autonomia e alla partecipazione dei bambini, al diritto al gioco e a una nuova idea di città.