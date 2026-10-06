Insediato il quarto Consiglio delle bambine e dei bambini

Il tema sarà inoltre al centro di tre eventi in programma a Mendrisio dal 16 al 22 ottobre 2026, organizzati dall'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani del Dipartimento della sanità e della socialità e dalla Città. Gli appuntamenti, destinati a genitori, operatori, docenti e altre persone interessate, saranno dedicati all'autonomia e alla partecipazione dei bambini, al diritto al gioco e a una nuova idea di città.