«Il collegamento A2-A13? Il rinvio non è proponibile»

Il Cantone difende invece il progetto PG USTRA, elaborato negli anni con la Confederazione e condiviso da enti locali e diversi portatori di interesse. Secondo la risoluzione, ulteriori studi rischierebbero di rallentare nuovamente un’opera ritenuta strategica per il Ticino.

L'appoggio del Governo

Secondo il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, «le esigenze infrastrutturali del Ticino devono trovare un adeguato riconoscimento nella pianificazione federale». Per il Cantone, ad esempio, «un rinvio dell’A2-A13 oltre il 2045 non è proponibile. Del resto, il Locarnese è rimasto l’unico agglomerato urbano in Svizzera che non è collegato alla rete autostradale. Anche la consultazione in corso sulla relativa scheda del Piano settoriale dei trasporti rappresenta un passaggio importante per far valere con chiarezza e determinazione la posizione del nostro Cantone».