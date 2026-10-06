Bocciate le due iniziative sulla giustizia targate MPS

Abbassare l'età da 70 a 65

La commissione giustizia e diritti ha interpellato il Consiglio della magistratura per un parere: quest’ultima, in una lettera a maggio, ha precisato come ritenesse adeguato l’attuale limite, sottolineando l’esperienza acquisita negli anni, l’assenza di problemi legati all’età e il rischio di rendere meno attrattiva la professione. L’iniziativa è stata respinta con 41 voti.

I due granconsiglieri proponevano anche di modificare la legge sull’organizzazione giudiziaria per affidare al Gran Consiglio la decisione sulla destituzione dei magistrati, su proposta del Consiglio della magistratura. L’obiettivo dichiarato è applicare il principio secondo cui «chi elegge deve anche destituire». un’iniziativa scaturita, verosimilmente, anche dopo la vicenda legata alla destituzione di Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti.