Lugano, una doppia sfida decisiva
I bianconeri ricevono all'AIL Arena il Maccabi Tel Aviv per l'andata dei playoff di Conference League. Calcio d'inizio alle 20.30
I bianconeri ricevono all'AIL Arena il Maccabi Tel Aviv per l'andata dei playoff di Conference League. Calcio d'inizio alle 20.30
LUGANO - Ancora un ostacolo, poi per il Lugano sarà... Europa. Sulla strada dei bianconeri c'è il Maccabi Tel Aviv, che stasera sarà ospite all'AIL Arena per l'andata dei playoff di Conference League. Un doppio confronto che dirà se la squadra del Crus potrà "allargare" i propri confini, concedendosi altre trasferte in giro per il vecchio continente.
I bianconeri arrivano all'appuntamento forti di un inizio di campionato oltremodo positivo, con sette vittorie e un pareggio in otto incontri. Una sfida che rappresenta uno spartiacque anche per il mercato: un eventuale ingresso nella fase a campionato imporrebbe alla società due o tre innesti di peso per riuscire a reggere il triplo impegno, nella speranza di riuscire a tenere il passo di Young Boys e Basilea - due compagini alleggerite dal "peso" europeo - per il titolo. Sarebbe peccato non provarci anche quest'anno.
Il Maccabi Tel Aviv è stato "relegato" dalle qualificazioni di Europa League, dopo la sconfitta complessiva per 4-3 nel doppio confronto al cospetto dei bulgari del CSKA Sofia. La selezione di Kenny Miller sarà quindi motivata a salvare perlomeno un posto in Conference. Il giocatore più pericoloso fra gli israeliani è Dor Peretz, vero motore della squadra. Pur giocando a centrocampo, è capace di inserirsi e trovare con regolarità la rete: ne ha già segnate due in quattro partite in queste qualificazioni europee. L'anno scorso, invece, ha realizzato ben 22 reti in 52 incontri complessivi. Insomma, un cliente pericoloso per la retroguardia bianconera.
Un match - quello odierno - che sta facendo molto discutere anche per questioni extra campo e per il quale vige un'allerta molta alta. Diverse associazioni pro-Palestina hanno organizzato manifestazioni di protesta in città in concomitanza con il match. Sul fronte dell'ordine pubblico, il FCL ha rassicurato l'ambiente comunicando che, in base alle informazioni attuali, non è prevista una presenza numericamente significativa di ultras israeliani a Cornaredo. «In occasione della partita saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie, attraverso un dispositivo coordinato e adeguato alle circostanze, con personale e strutture pronti a intervenire in caso di qualsiasi evenienza», si legge sul sito fclugano.com.