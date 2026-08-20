Lugano, una doppia sfida decisiva

Il Maccabi Tel Aviv è stato "relegato" dalle qualificazioni di Europa League, dopo la sconfitta complessiva per 4-3 nel doppio confronto al cospetto dei bulgari del CSKA Sofia. La selezione di Kenny Miller sarà quindi motivata a salvare perlomeno un posto in Conference. Il giocatore più pericoloso fra gli israeliani è Dor Peretz, vero motore della squadra. Pur giocando a centrocampo, è capace di inserirsi e trovare con regolarità la rete: ne ha già segnate due in quattro partite in queste qualificazioni europee. L'anno scorso, invece, ha realizzato ben 22 reti in 52 incontri complessivi. Insomma, un cliente pericoloso per la retroguardia bianconera.

Un match - quello odierno - che sta facendo molto discutere anche per questioni extra campo e per il quale vige un'allerta molta alta. Diverse associazioni pro-Palestina hanno organizzato manifestazioni di protesta in città in concomitanza con il match. Sul fronte dell'ordine pubblico, il FCL ha rassicurato l'ambiente comunicando che, in base alle informazioni attuali, non è prevista una presenza numericamente significativa di ultras israeliani a Cornaredo. «In occasione della partita saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie, attraverso un dispositivo coordinato e adeguato alle circostanze, con personale e strutture pronti a intervenire in caso di qualsiasi evenienza», si legge sul sito fclugano.com.