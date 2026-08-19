«Non sarà una partita come le altre quattro»

Già ad agosto vi trovate a combattere per uno degli obiettivi stagionali... «Questo è il calendario e questo significa essere arrivati terzi in campionato l'anno scorso. Siamo primi in classifica in Super League, abbiamo superato due turni europei e abbiamo passato il turno in Coppa Svizzera. L'inizio è stato buono, ma ora bisogna aumentare ancora di più il nostro livello di concentrazione e la nostra qualità. Abbiamo le carte in regola per qualificarci, ma non dovremo pensare che questa partita sarà come le altre quattro europee. Il calcio è anche questo: dopo due mesi di preparazione ci giochiamo già un obiettivo. In passato, però, abbiamo dimostrato di saper giocare partite ad alto livello, come contro Besiktas e Fenerbahce. Forse ci è sempre mancato qualcosa per riuscire a entrare nei gironi di Europa League».

Dall'esito di questa doppia sfida dipenderà molto il vostro mercato... «No, il mercato non dipenderà dalla nostra qualificazione alla fase a gironi. Chi vuole venire a Lugano deve farlo indipendentemente dalla qualificazione alle competizioni europee. Chi pensa di aspettare per vedere se giocheremo o meno l'Europa può restare dov'è».