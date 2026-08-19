Terzo ritorno sulla panchina per Gubitosa

Membro del Comitato Direttivo, nelle ultime due stagioni ha continuato a lavorare all’interno del club allenando la U14. Il suo ritorno sulla panchina della prima squadra rappresenta una scelta di continuità, identità e rinnovata ambizione, sostenuta dalla nuova energia portata dalla partnership con A++ Group.

«Due stagioni fa avevo detto che era il momento giusto per fermarmi, e lo era davvero - le parole di Gubitosa - Dopo dodici anni intensi, pieni di emozioni e di crescita, sentivo che il mio ciclo si era chiuso. Oggi però torno con una motivazione diversa: non per ripetere ciò che è stato, ma per costruire qualcosa di nuovo. La partnership con A++ Group ha portato nuova energia, visione e ambizione e questo mi ha convinto che fosse il momento giusto per rimettermi in gioco. Con Milutin al mio fianco e con una sinergia sempre più forte con il nostro Movimento Giovanile, vogliamo dare continuità alla storia della SAM, ma anche aprire una nuova fase. Sono felice di essere di nuovo qui, e pronto a lavorare con la stessa passione di sempre».