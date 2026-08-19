Terzo ritorno sulla panchina per Gubitosa
L'allenatore: «Oggi torno con una motivazione diversa: non per ripetere ciò che è stato, ma per costruire qualcosa di nuovo».
L'allenatore: «Oggi torno con una motivazione diversa: non per ripetere ciò che è stato, ma per costruire qualcosa di nuovo».
MASSAGNO - La A++ Massagno è lieta di annunciare la nomina di Robbi Gubitosa come nuovo Head Coach della Prima Squadra per la stagione 26/27 della SBL.
Si tratta di un ritorno dal forte valore simbolico: Gubitosa torna per la terza volta sulla panchina della Prima Squadra, dopo aver concluso due stagioni fa un ciclo di dodici anni alla guida del club. In quell’occasione aveva sottolineato come «fosse il momento giusto» per fermarsi, dopo aver portato la SAM a competere stabilmente ai vertici della SBL e aver costruito un percorso di crescita che ha trasformato la squadra in una realtà consolidata nel basket elvetico.
Membro del Comitato Direttivo, nelle ultime due stagioni ha continuato a lavorare all’interno del club allenando la U14. Il suo ritorno sulla panchina della prima squadra rappresenta una scelta di continuità, identità e rinnovata ambizione, sostenuta dalla nuova energia portata dalla partnership con A++ Group.
«Due stagioni fa avevo detto che era il momento giusto per fermarmi, e lo era davvero - le parole di Gubitosa - Dopo dodici anni intensi, pieni di emozioni e di crescita, sentivo che il mio ciclo si era chiuso. Oggi però torno con una motivazione diversa: non per ripetere ciò che è stato, ma per costruire qualcosa di nuovo. La partnership con A++ Group ha portato nuova energia, visione e ambizione e questo mi ha convinto che fosse il momento giusto per rimettermi in gioco. Con Milutin al mio fianco e con una sinergia sempre più forte con il nostro Movimento Giovanile, vogliamo dare continuità alla storia della SAM, ma anche aprire una nuova fase. Sono felice di essere di nuovo qui, e pronto a lavorare con la stessa passione di sempre».
Uno staff tecnico di esperienza: Milutin Nikolic Assistant Coach
Gubitosa sarà affiancato da Milutin Nikolic, tecnico di grande esperienza internazionale e dalla profonda conoscenza del basket svizzero. Nikolic ha lavorato con il Friborg Olympic alla fine degli anni ’90, con i Tigers Lugano dal 2002 al 2005 e con la SAM Basket Massagno nella stagione 2011–2012. La sua presenza garantirà attenzione ai dettagli e continuità fra prima squadra e formazioni giovanili.
Roster: conferme e giovani in crescita
La A++ Massagno conferma una base solida di giocatori esperti, affiancati da giovani provenienti dal Movimento Giovanile SAM Basket. Tra le conferme: Kian Picco (2008, 180, 1) Edin Karabasic (2004, 196, 2–3) e Dusan Mladjan (1986, 198, 2–3). A loro si affiancano Axel Mazambi (2008, 195, 3–4) e Marko Mladjan (1993, 206, 4–5). Dal Movimento Giovanile arriva la freschezza di Emmanuel Gervasoni (2008, 185, 2–3), Majk Stojicevic (2009, 190, 3-4) e Imran Yorou (2008, 185, 1-2), che saranno aggregati al gruppo SBL.