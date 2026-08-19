Yael Trepy è uscito dal coma: «Nessun deficit neurologico apparente»
Il giovane calciatore francese era stato vittima di un annegamento in una piscina, domenica, nel nord della Sardegna.
CALCIO - L'attaccante francese del Cagliari Yael Trepy è uscito dal coma e ha mostrato «una ripresa completa della coscienza» senza deficit neurologici apparenti. Lo ha comunicato martedì sera il club sardo, due giorni dopo l'annegamento del calciatore in una piscina.
Il 20enne è ricoverato all'ospedale di Sassari. «Il mantenimento di scambi respiratori ottimali ha permesso di interrompere la ventilazione meccanica e di procedere martedì pomeriggio all'estubazione», ha spiegato Stefania Milia, direttrice dell'unità di terapia intensiva.
Al risveglio Trepy è risultato «vigile e collaborativo» e, secondo il comunicato del Cagliari, non presenta al momento deficit neurologici apparenti. Le condizioni respiratorie ed emodinamiche sono stabili. Il giocatore rimane tuttavia in terapia intensiva per un attento monitoraggio clinico e respiratorio, considerata la recente estubazione e la sindrome da inalazione.
Trepy è stato vittima di un annegamento domenica in una piscina a Porto Cervo, nel nord della Sardegna. Cresciuto a Créteil, il francese è al Cagliari dal 2023: dopo il percorso nelle giovanili è entrato nel gruppo professionistico nel febbraio del 2026. Finora ha disputato otto partite di Serie A, segnando un gol.