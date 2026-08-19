Le negligenze dei medici (che rischiano 25 anni di carcere) avrebbero causato la morte di Maradona
Durante il processo attualmente in corso, alcuni esperti hanno suggerito delle mancanze attorno all’idolo del calcio argentino, deceduto nel novembre 2020.
BUENOS AIRES - Il monitoraggio dei reni di Diego Maradona, che soffriva di una «malattia renale cronica», e del suo peso avrebbe dovuto fungere da segnale di peggioramento delle sue condizioni nei giorni precedenti la morte, ha testimoniato martedì un nefrologo al processo sulle circostanze del decesso. Il dottor Hernan Trimarchi, ascoltato nel processo a sette professionisti della salute per potenziali negligenze fatali, ha, come altri esperti nelle ultime udienze, fortemente suggerito delle mancanze attorno all’idolo del calcio argentino, deceduto nel novembre 2020.
All’autopsia, ha spiegato, i reni di Maradona pesavano «molto più di quanto avrebbero dovuto» e presentavano «diverse lesioni», legate secondo lui a precedenti di obesità, consumo di cocaina, ipertensione. Soffriva di «glomerulosclerosi», caratterizzata da lesioni dei filtri dei reni che dovrebbero eliminare l’eccesso di acqua. E che può provocare edemi. In questo contesto, «il minimo era un controllo medico quotidiano, cure infermieristiche quotidiane, un emocromo, la rilevazione dei segni vitali», ha affermato.
Segnali che avrebbero dovuto essere controllati
«Non ho visto alcun prelievo di sangue nel dossier» del ricovero domiciliare di Maradona, durante la sua convalescenza di due settimane a Tigre (nord di Buenos Aires), ha assicurato. Inoltre, «se la pressione aumenta, se il peso aumenta, allora bisogna fare qualcosa (...) con una semplice bilancia si possono anticipare molte cose». Il dottor Trimarchi era membro dell’imponente Commissione medica interdisciplinare composta da 22 membri e creata dalla giustizia nel 2021 sul caso Maradona.
È il terzo specialista, nelle ultime tre udienze del processo a San Isidro, a indicare segnali che avrebbero dovuto essere percepiti, o controllati, dall’entourage medico. Giovedì, un cardiologo ha ritenuto che, data l’ipotesi di disfunzione d’organo e insufficienza cardiaca, Maradona avrebbe dovuto essere trasferito «in un ambiente adeguato, cosa che un ricovero domiciliare non è».
Rischiano fino a 25 anni di carcere
E martedì scorso, un medico legale, anch’egli membro della commissione medica, aveva elencato vari «segnali d’allarme» allora ignorati: edemi, respiro corto, segni di ipertensione, tachicardia. «Il peggioramento è stato progressivo (...) Almeno una decina di giorni (prima della morte). L’allarme avrebbe potuto essere dato», aveva insistito il dottor Carlos Cassinelli.
Maradona, 60 anni, è stato trovato morto il 25 novembre 2020 sul letto di una residenza affittata per una convalescenza post-operatoria, deceduto per una crisi cardiorespiratoria associata a un edema polmonare. Dopo, secondo testimonianze di esperti, un’agonia durata diverse ore.
Gli imputati, tra cui un neurochirurgo e medico di fiducia, uno psicologo, degli infermieri, rischiano fino a 25 anni di carcere. Negano ogni responsabilità, la maggior parte si trincera dietro la propria specializzazione, senza legame diretto con le cause cliniche del decesso. Il processo dovrebbe protrarsi fino a settembre.