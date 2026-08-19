Le negligenze dei medici (che rischiano 25 anni di carcere) avrebbero causato la morte di Maradona

All’autopsia, ha spiegato, i reni di Maradona pesavano «molto più di quanto avrebbero dovuto» e presentavano «diverse lesioni», legate secondo lui a precedenti di obesità, consumo di cocaina, ipertensione. Soffriva di «glomerulosclerosi», caratterizzata da lesioni dei filtri dei reni che dovrebbero eliminare l’eccesso di acqua. E che può provocare edemi. In questo contesto, «il minimo era un controllo medico quotidiano, cure infermieristiche quotidiane, un emocromo, la rilevazione dei segni vitali», ha affermato.