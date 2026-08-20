Morta la donna delle telefonate con Zali: «Necessario fare piena luce»

«Non devono rimanere zone d'ombra»

«Appare indispensabile chiedersi se tutti gli elementi allora disponibili siano stati adeguatamente valutati, se le informazioni successivamente emerse siano state messe in relazione con quelle già agli atti e, soprattutto, se vi siano oggi ragioni per procedere a una verifica indipendente e complessiva dell'operato delle autorità che hanno avuto a che fare con le diverse segnalazioni».