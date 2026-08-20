Nove nuovi ottici in Ticino
Dopo quattro anni di formazione, gli apprendisti hanno conseguito l'attestato AFC.
Dopo quattro anni di formazione, gli apprendisti hanno conseguito l'attestato AFC.
BELLINZONA - Lunedì 17 agosto, nella suggestiva cornice dell’Osteria Sasso Corbaro di Bellinzona, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati AFC agli apprendisti ottici del Cantone Ticino che hanno concluso con successo il loro percorso di formazione.
A raggiungere questo traguardo sono stati Laura Julia Barthasson Dos Santos, Diego Begondo, Victor Emmanuel Baptiste Derail, Samuel Frangella, Milo Fusaro, Teresa Kobkyn, Michele Luisi, Matteo Minella e Kamily Taddei.
La serata, organizzata dall’Associazione degli Ottici del Cantone Ticino, ha rappresentato un momento importante per celebrare l’impegno e la professionalità dei giovani diplomati.
Nel corso della cerimonia sono stati inoltre consegnati i premi messi a disposizione dalla ditta Design Eyewear Group, gruppo danese che sviluppa, produce e distribuisce brand di occhialeria. Un riconoscimento speciale è andato a Samuel Frangella, che ha concluso il percorso formativo ottenendo la migliore media.
Il presidente e il comitato dell’Associazione degli Ottici del Cantone Ticino si congratulano con i neodiplomati per l’importante traguardo raggiunto e augurano loro un futuro professionale ricco di soddisfazioni, opportunità e successi.