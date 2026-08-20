Nove nuovi ottici in Ticino

La serata, organizzata dall’Associazione degli Ottici del Cantone Ticino, ha rappresentato un momento importante per celebrare l’impegno e la professionalità dei giovani diplomati.



Nel corso della cerimonia sono stati inoltre consegnati i premi messi a disposizione dalla ditta Design Eyewear Group, gruppo danese che sviluppa, produce e distribuisce brand di occhialeria. Un riconoscimento speciale è andato a Samuel Frangella, che ha concluso il percorso formativo ottenendo la migliore media.

